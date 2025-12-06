La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dylan Ennis lanzando a canasta. Álex López / EFE

Directo | San Pablo Burgos - UCAM Murcia CB

El conjunto de Sito Alonso quiere remotar su buena racha después del parón de selecciones

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:06

18:42

Muy buena canasta del UCAM con corte de Ennis hacia dentro. 34-51. Segundo tiempo muerto de Savignani. 3:20 para el intermedio

18:41

Tiros libres ahora para Jackson, que mete los dos. 34-49 a 3:36 del descanso

18:39

Recepción de Raieste en ventaja. Falta. Tiros libres. Dentro los dos esta vez. 32-49 a 3:56 del descanso

18:38

Tiros libres para Raieste. Falla y mete. 32-47 a 4:19 del descanso

18:37

Canasta de Jackson que no gusta nada a Sito. Demasiado fácil. ¡Pero triplazo de Ennis! Y en dos segundos hay contraataque que mete Fischer. En otro parpadeo, ahora DeJulius. Partido loco. 32-46 a 4:30 del descanso

18:33

Se la roba Jackson a DeJulius y anota el contraataque solo. 28-41

18:33

Otra bombita de Cacok. No falla el tío. 26-41 a 6:03 del descanso

18:32

Tiros libres para Fischer, que mete los dos. 26-39 a 6:18 del descanso

18:31

Se le escapó el balón a Ennis, pero Cacok lo recogió para anotar una bomba desde cuatro metros. 24-39

18:31

Buena canasta ahora de Fischer contra Cacok después de chocar. 24-37 a 6:54 del descanso

18:30

Tiros libres para Cacok. Falla y mete. 22-37 a 7:26 del descanso

18:29

Corbalán encuentra dos tiros libres que dan aire a su equipo. Mete los dos. 22-36 a 7:47 del descanso

18:28

Robo en la primera defensa y canasta en el ataque siguiente con asistencia de DeJulius para Cacok. 20-36 a 8:03 del descanso

18:26

Canastón de DeJulius con bomba desde el poste alto tras bloqueo directo. Inabordable ahora mismo el equipo de Sito Alonso. Primer tiempo muerto de Savagnani. 20-34 a 8:30 del descanso

18:25

Aprovecha el saque rápido el UCAM y anota Sant-Roos a la carrera. 20-32. Máxima ventaja

18:24

Muy activo Cacok, de vuelta en pisa, para meter la primera del segundo cuarto. 20-30

18:21

FINAL del primer cuarto | Recoletas Salud San Pablo Burgos 20-28 UCAM Murcia

18:21

Canastón de Corbalán. Talento. 20-28

18:21

Le saca ahora Forrest a Neto dos tiros libres, falta más buscada que otra cosa. Dentro los dos. 18-28 a 15,3 segundos de terminar el primer cuarto. Primera ventaja de dos dígitos

18:18

Falta tontísima de Forrest para regalar dos tiros libres a Neto. Mete y falla. 18-26 a 50 segundos de que termine el primer cuarto

18:17

¡Mate de Cate! Bloqueo y continuación con Forrest. 17-26 a 1' de que terminar el periodo

18:17

Más tiros libres para Happ. Mete y falla. 17-24 a 1:15 de terminar el primer periodo

18:16

Happ, desde el poste alto. 16-24 a 1:30 de terminar el primer cuarto

18:15

Sexto triple ya. Raieste. 14-24 a 2:20 de terminar el primer cuarto

18:14

No anota Neto, pero sí Meindl en rebote ofensivo. 14-21 a 3' de terminar el primer cuarto

18:13

Happ le saca una falta donde no había nada a Cate. Tiros libres que van fuera. 12-21

18:13

¡Quinto triple seguido! Forrest después de que Ennis fallara el suyo, pero Cate cogiera el rebote ofensivo. 12-21

18:12

Tiros libres para Happ. Falla y mete. 12-18 a 4:04 de terminar el primer cuarto

18:11

¡Cuarto triple seguido! Ennis ahora. Dos suyos y dos de Nakic. 11-18 a 4:20 de terminar el primer cuarto

18:10

¡Tercer triple seguido del UCAM! Otro de Nakic. 11-15 a 4:55 de terminar el primer cuarto

18:09

¡Triple de Ennis! 11-12 a 5:19 de terminar el primer cuarto

18:09

Tiros libres para Samuels. Dentro los dos. 11-9 a 5:37 de terminar el primer cuarto

18:08

¡Tremendo mate de Cacok! A una mano y a aro pasado de cara. En las narices de Fischer, que, picado, le empuja segundos después para falta en ataque. ¡Y triple de Nakic tras asistencia de Cacok en la jugada siguiente! 9-9 a 5:45 de terminar el primer cuarto

18:06

Triplazo de Jackson tras bote y ante la marca de Raieste. 9-4 a 7:10 de terminar el primer cuarto

18:05

Tiros libres para Raieste. Dos dentro. 6-4 a 7:35 de terminar el primer cuarto

18:05

Tapón de Fischer sobre Ennis y nueva de Samuels tras rebote ofensivo. 6-2 tras dos minutos

18:04

Flojo balance defensivo y mate de Samuels remontando la línea de fondo. 4-2 tras minuto y medio

18:03

Empata Cacok con un buen semigancho. 2-2

18:03

Falló Raieste un triple en el primer ataque del UCAM y luego tocó la red en una bandeja de Jackson, por lo que suben los puntos. 2-0

18:03

¡Balón al aire!

