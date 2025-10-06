Daniel Torregrosa gana la octava edición del Premio José Carlos Pérez Cobo de periodismo y pensamiento crítico por un artículo en LA VERDAD

Su columna '@DavidHume' fue publicada en la sección dominical 'Mesa para cinco', el 17 de noviembre de 2024 y, según el jurado, «es un texto excelente que aúna ciencia y filosofía, y actualiza el escepticismo de Hume al siglo XXI»

El químico y divulgador científico Daniel Torregrosa (Murcia, 1969) ha sido el ganador de la octava edición del Premio José Carlos Pérez Cobo de periodismo y pensamiento crítico, convocado por el Círculo Escéptico. El artículo galardonado se titula '@DavidHume' y fue publicado en el diario LA VERDAD de Murcia, en la sección dominical 'Mesa para cinco', el 17 de noviembre de 2024. «Es un texto excelente que aúna ciencia y filosofía, y actualiza el escepticismo de Hume al siglo XXI», ha indicado el jurado.

«Imaginemos por un momento a David Hume, el gran filósofo escéptico de la Ilustración, generando contenido en X (Twitter) o en TikTok. Podemos verlo sentado frente a su pantalla, leyendo hilos y visualizando vídeos de teorías conspirativas, bulos políticos, noticias manipuladas y anuncios engañosos. ¿Qué haría? Con toda probabilidad, Hume haría lo que mejor sabía hacer: cuestionar cada afirmación, exigir pruebas y responder a cada mensaje viral con una simple pregunta: '¿Dónde está la evidencia?'». Así arranca el artículo de Torregrosa, donde indica que en este mundo, donde la velocidad y la viralidad son el único filtro que una buena parte de la sociedad utiliza para determinar qué es cierto y qué no, el escepticismo de Hume se convertiría en un oasis de calma y racionalidad. «A él no le interesarían los tuits que apelan a emociones ni los mensajes que solo refuerzan prejuicios. Su lema, adaptado a nuestros tiempos, sería: 'No compartas lo que no puedes demostrar'».

El químico y divulgador científico Daniel Torregrosa, ganador de la octava edición del premio José Carlos Pérez Cobo, colabora con LA VERDAD desde la creación de esta sección que se publicó por vez primera el 25 de abril de 2021 en las páginas de Cultura, y en la que cada semana Torregrosa se turna con otros profesionales: la arquitecta Patricia Reus, el cantante y escritor Aarón Sáez, la artista y profesora de Bellas Artes Tatiana Abellán y la psiquiatra María Herrera Giménez.

Torregrosa fundó y presidió al Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, coordina el ciclo CIeNZA en la Biblioteca Regional de Murcia y es vocal de la Real Sociedad Española de Química (Sección Territorial de Murcia). Además, es autor de varios libros ('Del mito al laboratorio', 'El olor de las almendras amargas', 'Química asombrosa' e 'Historia de la Ciencia y la Tecnología', entre otros) y del blog 'Ese punto azul pálido'. Colabora en la revista 'Muy interesante' y son habituales sus apariciones en diversos medios de comunicación.

El Círculo Escéptico agradece a todos los participantes y al jurado, compuesto por María Zuil (ganadora de la edición anterior), José Ramón Alonso, Marisa Castiñeira, José Vicente Prieto y Juan José Vázquez, el tiempo dedicado a elaborar y analizar los trabajos presentados.

Dotado con 300 euros, el premio lleva el nombre de José Carlos Pérez Cobo, profesor de Fisiología Humana de la Universidad del País Vasco y divulgador científico que murió el 21 de octubre de 2015 a consecuencia de un cáncer. Socio del Círculo Escéptico y poseedor de una extraordinaria inteligencia y de un sentido del humor que nunca le abandonó, José Carlos formó a tres generaciones de farmacéuticos y, además, divulgó por todos los medios a su alcance.

El Círculo Escéptico aspira a convertirse en una fuente de referencia en España en la promoción del pensamiento crítico y el escepticismo científico, y la lucha contra la pseudociencia y la superstición. En Galicia y el País Vasco colaboran con la Biblioteca de Bidebarrieta (Bilbao), la Biblioteca Foral de Vizcaya, la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), la librería Joker, los Museos Científicos Coruñeses y la Universidad de La Coruña. Están abiertos a programar actividades por todo el país, en solitario o en colaboración con otras entidades.