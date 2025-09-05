La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. AFP

El mejor Alcaraz busca el desquite ante un rejuvenecido Djokovic

El murciano se ve por novena vez las caras con el serbio, que le negó el oro olímpico, en la víspera de la que puede ser su segunda final en Nueva York (21.00 horas)

Enric Gardiner

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:26

Carlos Alcaraz nunca había llegado en esta posición a una semifinal de Grand Slam. Su novena, siendo uno de los pocos privilegiados que ... ha llegado a tantas antes de los 23 años. De hecho, en Australia tendrá la posibilidad de igualar a Rafael Nadal, Boris Becker y Bjorn Borg como los únicos en alcanzar diez con esa juventud. Pero primero está el duelo ante Novak Djokovic de este viernes (21.00 hora española).

