Directo | Alcaraz - Lehecka, en cuartos de final del US Open
El tenista murciano busca un billete para la semifinal del torneo neoyorquino
30 - 40
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
30 - 30
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 30
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
Saque liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Este será el cuarto duelo entre ambos jugadores y el jugador español domina el cara a cara con dos victorias y una derrota.
Además del mencionado título en Brisbane, Lehecka disputó la final en el torneo londinense de Queen´s, cayendo a manos del propio Carlos Alcaraz en la única ocasión en el que se han enfrentado en la presente temporada.
Jiri Lehecka ocupa actualmente el 21º puesto en el ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos títulos a lo largo de su trayectoria, el último precisamente esta temporada en Brisbane.
DATO. Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.
Alcaraz tratará de mantener su gran nivel actual a cierre de año en una temporada que está siendo extraordinaria y en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Carlitos Alcaraz tratará de conseguir este año la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar precisamente las semifinales en 2023.
El tenista español busca su pase a las semifinales en este último Grand Slam de la temporada por tercera vez en su trayectoria, la primera desde 2023.
Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el checo Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
- 2 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
- 3 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
- 4 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
- 5 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
- 6 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
-
7
-
8
- 9 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
-
10
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.