Djokovic avisa a Alcaraz: «Quiero estropear sus planes»

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vivirá un nuevo capítulo este viernes. Tras la victoria del murciano ante Jiri Lehecka, Djokovic no falló y se impuso en un apretado encuentro a Taylor Fritz, finalista el año pasado (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4). El serbio, que reconoció tras el partido que tuvo algo de suerte en los puntos importantes, ha llegado a las semifinales de los cuatro Grand Slams este año. A sus 38 años, continúa demostrando que en este tipo de torneos sigue siendo competitivo y que añadir el Grand Slam número 25 a su palmarés, y desempatar con Margaret Court, es la gran gasolina que mueve su cuerpo.

Eso sí, en semifinales siempre se ha encontrado con un tope en forma de lesión en Australia, Jannik Sinner en Roland Garros y Wimbledon y ahora quizás con Alcaraz. Es su gran debe este año, demostrar que a su edad puede ganar a uno de los dos mejores del mundo y seguramente a los dos seguidos, porque el favorito por la otra parte del cuadro para estar en la final es Sinner.

Con Alcaraz se va a ver las caras por novena vez en su carrera y por primera este año desde los cuartos de final de Australia, que acabaron con triunfo para el serbio que, eso sí, hipotecó su cuerpo y luego lo pagó en semifinales contra Zverev. En este US Open ya ha dejado muestras de no estar al 100 %, con ligeras molestias en la espalda y el cuello, pero siempre ha sacado los encuentros adelante.

A Alcaraz le ha ganado en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, siendo el único triunfo para el español en la final de Wimbledon 2024. Este será su primer choque en el US Open, donde Alcaraz ganó hace tres años y donde Djokovic se ha coronado en cuatro ocasiones, la última en 2023.

Apetito intacto

«Todo el mundo da por hecho que cada final de cada torneo siempre será entre Alcaraz y Sinner, también aquí en Estados Unidos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente. Y también los de Carlos», afirmaba muy serio tras su victoria ante Taylor Fritz. «Deben de saber que no saltaré a la pista con una bandera blanca», confesaba, mostrando su habitual carácter competitivo. Tiene tenis de sobra y el apetito, por lo que estamos viendo estos días en Nueva York, permanece intacto.

Djokovic, además, tiene el honor de ser uno de los pocos jugadores del circuito que tienen a favor el cara a cara con el murciano: se han enfrentado en ocho ocasiones, con cinco victorias para el serbio y tres para Alcaraz... pero Nole ha ganado las dos últimas veces que se han visto las caras. La derrota en la final de los Juegos Olímpicos y en los cuartos de final del pasado Abierto de Australia son dos de los golpes más dolorosos para Alcaraz en los últimos meses.

Juan Carlos Ferrero, entrenador del jugador de El Palmar, atendió ayer a los periodistas desplazados a Nueva York y habló de lo que espera en el partido de mañana. «Estamos deseando jugar contra Djokovic. Lo que pasó en Australia fue doloroso por cómo pasó todo, pero las condiciones serán diferentes aquí. Allí jugamos de noche y eso le favoreció un poco a él, con un bote de bola más bajo. La bola iba más plana y eso le venía mejor. Aquí, creo que, si jugamos de día, nos vendrá mejor a nosotros», confesó Ferrero, quien espera que hoy se confirme que el partido se jugará a las 15.00 horas de Nueva York, las 21.00 de España.

Fortaleza mental

Ferrero destacó el nivel que está mostrando su pupilo en este US Open. «Siempre hemos sabido que tenísticamente Carlos era muy bueno, pero a nivel mental le estoy viendo mejor que nunca», detalló el de Ontinyent. «En este torneo está mostrando esa consistencia de no tener altibajos y alcanzando el potencial que nosotros veíamos que podía llegar a tener». Alcaraz siempre se ha caracterizado por ser un tenista que mostraba idas y venidas durante los partidos o los torneos, pero en esta última fase de la temporada, eso ha cambiado. Y Ferrero lo valora mucho.

Tanto en Cincinnati como en el US Open, estamos viendo a un Carlitos mucho más estable y manteniendo un nivel de juego muy alto. Así, se ha metido en estas semifinales sin haber perdido ningún set. «Aún es muy joven, pese a la experiencia que tiene. Está en proceso de madurar y mejorar. Poco a poco fue dando detalles de ir mejorando, pero en este torneo es donde más se le está notando. Apenas hace cinco, seis o siete errores por set. Esa es la diferencia respecto a antes», comentaba Ferrero.

Por otra parte, el canadiense Auger Aliassime se coló ayer en las semifinales tras superar a De Miñaur (4-6, 7-6, 7-5 y 7-6). Jugará contra Sinner o Musetti.

