Carlos Alcaraz: «Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera»
El murciano, que se mide hoy a Lehecka por un puesto en las semifinales del US Open, está «con mucha confianza y cero problemas físicos»
Javier Ansoerna
Nueva York
Martes, 2 de septiembre 2025, 00:32
Carlos Alcaraz avanza a velocidad de crucero en el US Open, donde se ha metido en cuartos de final sin haber cedido un ... solo set. Hoy, a las 19.30, choca con Jiri Lehecka con un puesto en juego en la semifinal del jueves. Su aterrizaje en cuartos impone un relato que no siempre acompaña al murciano. A él se le relaciona con el genio, la espectacularidad, el asombro, el poderío físico... Y no tanto como algo que es central en el deporte del tenis: la consistencia. Las desconexiones que en ocasiones han afectado al juego de Alcaraz contribuyen a esa sensación..
Pero sus números invalidan esa narrativa. Alcaraz ha jugado todos los 'grand slams' de las últimas tres temporadas: en 12 participaciones, ha llegado a cuartos de final 11 veces. La excepción fue aquí, en Nueva York, en el descalabro del año pasado en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp, en un final de temporada diferente, afectado por el esfuerzo adicional en loa Juegos Olímpicos y la derrota dolorosa en aquella final en París ante Novak Djokovic.
«Probablemente mucha gente habla de que no soy tan consistente como debería», dijo este domingo en rueda de prensa, tras imponerse con facilidad al francés Arthur Rinderknech en octavos de final. «Pero luego están esas estadísticas, que están muy bien». El murciano aseguró que está llegando muy bien a la recta final del US Open. «De nivel de confianza llego bastante bien, jugando muy bien. Lo que me da más confianza es cómo me encuentro físicamente, muy bien, con cero problemas».
Sin sobresaltos
El tenista de El Palmar no ha encontrado todo el ritmo deseable para llegar lo mejor preparado posible a las grandes citas que tiene por delante, en especial, para una hipotética y esperada final con el otro capo del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner. Ha pasaportado a rivales que están por debajo de su nivel. Pero asegura que está «sintiendo la pelota espectacular».
Otra sensación que deja Alcaraz a los que le están siguiendo en el torneo neoyorquino: proyecta concentración, seriedad y confianza en sí mismo. «Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera», defendió. «Al final, estamos cumpliendo años, estamos aprendiendo de las experiencias. Si somos más inmaduros que antes, algo estamos haciendo mal», confesó.
Junto a su equipo, Alcaraz trabaja cada detalle antes de saltar a la pista. El enfoque en los entrenamientos es tan específico como práctico: «En los días libres tratamos de enfocar el entreno de la misma forma que el partido que viene. Por ejemplo, ayer trabajamos cómo afrontar el saque-volea. El lunes [por ayer] veremos el juego de Lehecka y practicaremos con esa idea, intentando sentir bien la bola, el saque, todo, pero guardando energía para el partido», añadió.
Munar, eliminado
Carlos Alcaraz es ya el único español vivo en el torneo. Y es que ayer cayó en octavos Jauma Munar. Con problemas respiratorios por culpa de un virus, el balear cedió ante Musetti el partido más importante de su vida por 6-3, 6-0 y 6-1. Musetti se salió con sus golpes contundentes, que fluyen de un talento natural. Lo intentó Munar, pero las baterías se agotaron, no tuvo la alegría de otros días y no vio salida a la presión a la que le sometió su oponente, que cuando tiene el día marea al contrario si toma la iniciativa.
Además, Munar entró a la pista afectado por un virus y tras perder el primer set tiró la toalla. Musetti, semifinalista en Wimbledon 2024 y en Roland Garros 2025, ya está en cuartos del actual US Open, a la espera de saber si su rival será su compatriota Jannik Sinner o el kazajo Alexander Bublik.
Cristina Bucsa no puede con Sabalenka
La bielorrusa Aryna Sabalenka cumplió con su papel de favorita y derrotó a Cristina Bucsa en los octavos de final del US Open (6-1 y 6-4). La cántabra, que nunca había pisado antes la segunda semana de un Grand Slam, se despide con honores ante la número uno del mundo y principal candidata al título en Flushing Meadows. Pese a que Sabalenka no dio opción en el primer set, Busca aguantó bien la batalla en el segundo para marcharse con la cabeza bien alta después de haber roto su techo en estos torneos.
