Carlos Alcaraz lanzando pelotas al público tras su triunfo del domingo ante Rinderknech, en la Arthur Ashe de Nueva York. REUTERS

Carlos Alcaraz: «Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera»

El murciano, que se mide hoy a Lehecka por un puesto en las semifinales del US Open, está «con mucha confianza y cero problemas físicos»

Javier Ansoerna

Nueva York

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:32

Carlos Alcaraz avanza a velocidad de crucero en el US Open, donde se ha metido en cuartos de final sin haber cedido un ... solo set. Hoy, a las 19.30, choca con Jiri Lehecka con un puesto en juego en la semifinal del jueves. Su aterrizaje en cuartos impone un relato que no siempre acompaña al murciano. A él se le relaciona con el genio, la espectacularidad, el asombro, el poderío físico... Y no tanto como algo que es central en el deporte del tenis: la consistencia. Las desconexiones que en ocasiones han afectado al juego de Alcaraz contribuyen a esa sensación..

