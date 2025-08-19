La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Representación de 'La canción de los ausentes'. Pepe H.
Teatro de San Javier

Memoria, duelo e identidad

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 00:25

El grupo de teatro San Javier fue creado en 1989 con algunos de los actores que formaron parte de Oscar 69, el mítico grupo de teatro aficionado local que creó hace 55 años un Certamen de Teatro Aficionado que pronto derivó en lo que hoy es el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier. Desde entonces y en homenaje a sus orígenes el Festival acoge un estreno del grupo local.

En este caso, anoche pusieron en escena 'La canción de los ausentes', una obra teatral «que explora la memoria, el duelo y la identidad», escrita y dirigida por José Antonio Navas. La obra relata la historia de una periodista que investiga la vida de Eva María, voluntaria en un país devastado por la guerra.

