A Lluís Homar, en la piel de Adriano, le sigues en cada duda, en cada pausa, en cada confesión como a un viejo amigo, pero no lo es. Pepe H.
Festivales | Teatro de San Javier

Ave Lluís Homar, carne de emperador

El Adriano de esta adaptación no solo es un líder del pasado, sino una alarma para despertarnos con su pensamiento sobre la paz, la cultura, la protección de lo público y la sinceridad

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:49

Una voz que llega desde dos milenios atrás de forma inquietantemente moderna, a través de aquel trabajo que le costó cuatro décadas de rumia a ... la Yourcenar, se cuela en la garganta, los tejidos y la cabellera imperial de Lluís Homar. La directora Beatriz Jaén no tiene más que servirle el exquisito texto en bandeja de plata al actor catalán ('Los abrazos rotos', 'Héroes', 'Pájaros de papel', 'Cobardes', etc.) para que lo paladee y lo saque por sus poros y esa dicción de buen oficio, en su punto justo de humildad, forzada por la inevitable cercanía de la muerte, y de soberbia de hombre.

