Ave Lluís Homar, carne de emperador

Una voz que llega desde dos milenios atrás de forma inquietantemente moderna, a través de aquel trabajo que le costó cuatro décadas de rumia a ... la Yourcenar, se cuela en la garganta, los tejidos y la cabellera imperial de Lluís Homar. La directora Beatriz Jaén no tiene más que servirle el exquisito texto en bandeja de plata al actor catalán ('Los abrazos rotos', 'Héroes', 'Pájaros de papel', 'Cobardes', etc.) para que lo paladee y lo saque por sus poros y esa dicción de buen oficio, en su punto justo de humildad, forzada por la inevitable cercanía de la muerte, y de soberbia de hombre.

Con Homar, cuyo perfil podría, a estas alturas de su vida, a sus 68 años, grabarse en un denario de plata o en un relieve de la Villa Adriana, la directora lo tiene todo hecho. En su soliloquio se arranca las capas que a lo largo de la vida todos nos vamos añadiendo, cuánto más un emperador que emplea la violencia y el puño del poder (ay, esas limpiezas de cambio de gobierno), asume el narcisismo nacido de la adulación constante y la mentira, y no rehúye el cinismo que le proporciona los placeres terrenales.

'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar. Versión: Brenda Escobedo.

Dirección: Beatriz Jaén.

Intérpretes: Lluís Homar, Álvar Nahuel, Clara Mongueza, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle.

Cuándo y dónde: Sábado 16 de agosto. Auditorio Parque Almansa. San Javier.

Calificación: Sobresaliente.

Le sigues en cada duda, en cada pausa, en cada confesión como a un viejo amigo, pero no lo es. Homar encarna a un poderoso, carismático pero rotundo, con sus incómodas resonancias incluidas. Su justificación de la creación de Palestina, como parte del implacable castigo que infligió al pueblo judío, suena ahora tan perturbadora como la bofetada que nos da, veinte siglos después, el inmenso dolor engendrado en aquellas lejanas semillas de odio.

Cuántos podremos mirarnos con verdad llegada la hora. En la soledad del personaje, el actor se embarca en ese viaje íntimo, político y tan humano, que adora a su caballo, el amor y el vino. Se lo da todo hecho con la belleza de la palabra dicha sobre el extracto que hace Brenda Escobedo sobre la obra de Yourcenar. Le da al emperador.

Pero Jaén hace algo más. Actualiza la mirada sobre el poderoso. Lo transforma en el CEO de una empresa tecnológica o en un político rodeado de cámaras de televisión en ese absurdo juego de visibilidad constante tan instalado en la vida pública. Adriano parte del desnudo y la reflexión, sobre una camilla forense, que se convierte en la mesa de un directivo, al que un grupo de aduladores, a veces demasiado omnipresente, le susurra al oído, lo maquilla y lo graba a todas horas en esa danza de narcisismo. Los gestos de Homar se viralizan en varias pantallas, como haría ahora un emperador de Instagram a Tiktok para trepanar las mentes de los súbditos, someterlos ya no con la espada. Todo ese coro llega a estorbar en algunas escenas, aunque el montaje te compensa con los momentos de intimidad con Antinoo, entre la palabra honda de Adriano y la sinuosa, a la vez tierna y dolida del joven amante. Álvar Nahuel hace un trabajo íntimo y sensorial que acaba siendo relevante en el relato del actor.

Ampliar Adriano, interpretado por Homar, con el joven amante Antinoo Pepe H.

La escenografía casi desnuda de José Novo, con un fondo aséptico en ábside, permite la evolución de la historia, que pasa por el discurso político ante una nube de micros, al foco íntimo de la confesión, con la iluminación de Pedro Yagüe [jumillano]. En la música de Tagore González se percibe la respiración contemporánea, eléctrónica, de un imperio que se desvanece.

El Adriano de esta adaptación no solo es un líder del pasado, sino una alarma para despertarnos con su pensamiento sobre la paz, la cultura, la protección de lo público y la sinceridad. Si ha gozado con este placer teatral, disfrutará aún más con la novela de la escritora francesa, aunque tras la última página no caiga en el error de compararlo con los líderes de nuestro tiempo.