Antonio Buendía. ATG Entertainment

El actor murciano Antonio Buendía estará en la nueva producción de 'Los miserables'

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 23:59

ATG Entertainment anunció el nuevo elenco de 'Los miserables', que contará con el actor murciano Antonio Buendía. Es el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo, habiendo superado las 15.000 funciones solo en Londres. La producción londinense celebrará su 40 aniversario en octubre y continúa batiendo récords de audiencia en el Sondheim Theatre y en todo el mundo. Es uno de los musicales de mayor éxito de todos los tiempos, con representaciones en 438 ciudades de 53 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 130 millones de espectadores. Con una producción renovada para mantener su frescura en el siglo XXI, esta producción de Cameron Mackintosh del fenómeno musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg regresa al Teatro Apolo [se estrenará el 28 de noviembre], escenario donde se estrenó en España en septiembre de 1992. «Con este compromiso por las experiencias de alto valor, Madrid continuará avanzando como una de las principales capitales del teatro musical en el mundo, junto a Londres y Nueva York», aseguraMarcos Cámara, CEO de ATG Entertainment en España.

Los principales papeles estarán protagonizados por Adrián Salzedo (Jean Valjean), Pitu Manubens (Javert), Teresa Ferrer (Fantine), Quique Niza (Marius), Xavi Melero (Thénardier), Malia Conde (Madame Thénardier), Elsa Ruiz Monleón (Eponine), Alèxi Pascual (Cosette) y Javier Manente (Enjolras). Completan el elenco, Carlos Solano (alternante Jean Valjean), Gema Bastante, Iván Clemente, Silvia Cordero, Pedro Estrada, Íñigo Etayo, Carme Giner, Marc Gómez, Pablo Gómez Jones, Álvaro Karvac, Carlota L'Hotellerie, Flor Lopardo, Laura Martín, Inma Mira, Jay Müller, Álvaro Puertas, Nicole Quiala, Pablo Raya, Guillermo Sabariegos, Antonio Buendía, Imanol Fuentes, Elena González, Sara Navacerrada y Adrián Quiles.

Basado en la clásica novela de Victor Hugo, 'Los miserables' es una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión. Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas. El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza. La última vez que se presentó en Madrid fue hace 15 años, cuando la nueva producción de Cameron Mackintosh brilló con un éxito arrollador.

