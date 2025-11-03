El UCAM y el Yeclano se reparten los puntos en un duelo intenso

Reparto de puntos en La Condomina entre el UCAM y el Yeclano Deportivo en un partido intenso. Se adelantó el conjunto visitante y en la ... segunda mitad igualó el cuadro universitario, pero el partido terminó con un punto para cada equipo, un resultado justo.

UCAM Ackermann; José Ruíz (Dani Aquino, 46), Sevilla, Álex Bueno, Javi Ramírez, Mizzian (Juanma Bravo, 68), Urcelay, Pablo Hernández (Alvarito, 68), Ale Marín (Xente, 84), Pontones y Soto (Ñito, 68). 1 - 1 Yeclano Borja Martí; Borao, Nani, Ismael Fedel (Remolins, 86), Josema; Totti (Tudela, 75), Carrasco, Xabi Domínguez (Asier, 75), Jorge Domínguez, Iker Navarro (Jordán, 75) y Lorenzo Bianco (Babacar, 44). Goles: 0-1, minuto 24, Carrasco, y 1-1. min. 68, Dani Aquino.

El encuentro se inició con ambos equipos mostrando cautela en los primeros compases, priorizando el orden defensivo sobre el riesgo ofensivo. A los cinco minutos llegó la primera ocasión destacada para el UCAM: una falta ejecutada por Urcelay que Álex Bueno cabeceó fuera. El Yeclano, sólido atrás, no renunció al ataque y respondió con una acción peligrosa de Bianco, que remató y envió el balón rozando el poste.

El conjunto universitario insistió en jugadas a balón parado, aunque sin lograr concretar. Álex Bueno lo intentó con un cabezazo tras un saque de esquina, pero el balón volvió a marcharse fuera. En el minuto 23, el Yeclano Deportivo encontró premio a su insistencia: el colegiado señaló penalti a su favor, y Carrasco, con serenidad, transformó la pena máxima batiendo a Ackermann, que apenas se movió bajo los palos. El primero ya estaba en el electrónico.

Loren Bianco, 'K.O.'

A partir del gol, el UCAM buscó con más intención la portería rival, aunque sus llegadas no generaron nada de peligro. Ale Marín probó fortuna desde fuera del área, pero su disparo se marchó por encima del larguero. En el tramo final del primer acto, el Yeclano pudo ampliar su ventaja con un remate de Xabi Domínguez que el guardameta local logró desviar con una gran intervención. La nota negativa la puso la lesión de Loren Bianco, que tuvo que abandonar el terreno de juego.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro se equilibró, con un juego más disputado en la medular y aproximaciones en ambas áreas carentes de verdadero peligro. El Yeclano mantenía con solvencia la ventaja, controlaba los tiempos del partido y cerraba espacios ante un UCAM que buscaba sin demasiada claridad el camino hacia el gol.

Con el paso de los minutos, el conjunto universitario dio un paso al frente. El empuje local tuvo su recompensa cuando Dani Aquino, atento en el segundo palo, culminó con acierto un centro preciso de Urcelay para batir a Borja Martí e igualar el marcador. A partir de entonces, el guion cambió. El cuadro del Altiplano intentó reaccionar con tres cambios en busca de mayor frescura y profundidad ofensiva. Sin embargo, las modificaciones no surtieron el efecto deseado: el equipo perdió la referencia en ataque y dejó de generar peligro sobre la portería universitaria, mientras el UCAM se mostró más asentado.