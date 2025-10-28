Un UCAM al alza sueña con eliminar al Cádiz El equipo universitario ha sumado tres victorias de forma consecutiva y espera hoy a un rival de Segunda que quiere regresar a la élite

Entre el UCAM y el Cádiz que se van a enfrentar mañana hay dos categorías de diferencia; el primero pelea por dar el salto a Primera Federación, mientras que el cuadro gaditano lo hace por regresar a Primera. Ambos están en la zona alta de sus respectivas clasificaciones, aunque todo indica que los universitarios llegan mejor a la primera eliminatoria de Copa. Sobre todo porque el cuadro de Crespo no ha perdido en las últimas cinco jornadas y ha ganado en las últimas tres, mientras que el conjunto de Garitano solo suma una victoria en los últimos cinco partidos.

UCAM Murcia Fernando Montoya, José Ruiz, Sevila, Omar Jaithe, Fer Roman, Juanma Bravo, Pablo Hernández, Xente, Alberto Soto, Ñito y Dani Aquino. - Cádiz: David Gil, Carcelén, Pelayo, Jorge Moreno, Pereira, Joaquín, Álex Fernández, Ocampo, De la Rosa, Cámara y Martí. Árbitro: Luis Bestard, colegio balear.

Hora: 19.30 horas (Sin televisión).

Lugar: Estadio La Condomina.

Eso sí, el conjunto amarillo está agarrado al puesto de 'playoff' y cuenta en sus filas con jugadores diferenciales para el segundo escalón del fútbol español como Ontiveros, Ocampo, Suso o Tabatadze, entre otros. Además, no se van a tomar a broma el choque frente al cuadro universitario: «Queremos seguir adelante y nos hace mucha ilusión», asegura el técnico vasco. Además, elogia a su rival: «Es un equipo que conocemos bien y hemos visto mucho jugar. Los hemos estudiado. Vienen de una racha muy buena. Proponen y juegan bien con futbolistas de calidad conocidos como Soto o Aquino», dice respecto al UCAM.

El choque se jugará a las 19.30 horas, los socios universitarios no pagan, mientras que los aficionados en general tendrán localidades por 15, 10 y 5 euros.

