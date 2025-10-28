La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hugo Álvarez, del UCAM, junto a Ortuño, del Cádiz, en 20212. P. MÉNDEZ

Un UCAM al alza sueña con eliminar al Cádiz

El equipo universitario ha sumado tres victorias de forma consecutiva y espera hoy a un rival de Segunda que quiere regresar a la élite

José Otón

José Otón

Martes, 28 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Entre el UCAM y el Cádiz que se van a enfrentar mañana hay dos categorías de diferencia; el primero pelea por dar el salto a Primera Federación, mientras que el cuadro gaditano lo hace por regresar a Primera. Ambos están en la zona alta de sus respectivas clasificaciones, aunque todo indica que los universitarios llegan mejor a la primera eliminatoria de Copa. Sobre todo porque el cuadro de Crespo no ha perdido en las últimas cinco jornadas y ha ganado en las últimas tres, mientras que el conjunto de Garitano solo suma una victoria en los últimos cinco partidos.

UCAM Murcia

Fernando Montoya, José Ruiz, Sevila, Omar Jaithe, Fer Roman, Juanma Bravo, Pablo Hernández, Xente, Alberto Soto, Ñito y Dani Aquino.

-

Cádiz:

David Gil, Carcelén, Pelayo, Jorge Moreno, Pereira, Joaquín, Álex Fernández, Ocampo, De la Rosa, Cámara y Martí.

  • Árbitro: Luis Bestard, colegio balear.

  • Hora: 19.30 horas (Sin televisión).

  • Lugar: Estadio La Condomina.

Eso sí, el conjunto amarillo está agarrado al puesto de 'playoff' y cuenta en sus filas con jugadores diferenciales para el segundo escalón del fútbol español como Ontiveros, Ocampo, Suso o Tabatadze, entre otros. Además, no se van a tomar a broma el choque frente al cuadro universitario: «Queremos seguir adelante y nos hace mucha ilusión», asegura el técnico vasco. Además, elogia a su rival: «Es un equipo que conocemos bien y hemos visto mucho jugar. Los hemos estudiado. Vienen de una racha muy buena. Proponen y juegan bien con futbolistas de calidad conocidos como Soto o Aquino», dice respecto al UCAM.

El choque se jugará a las 19.30 horas, los socios universitarios no pagan, mientras que los aficionados en general tendrán localidades por 15, 10 y 5 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un UCAM al alza sueña con eliminar al Cádiz

Un UCAM al alza sueña con eliminar al Cádiz