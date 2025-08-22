Crespo recupera a Urcelay, la mejor brújula del UCAM El centrocampista, un fijo la temporada pasada y renovado para este curso, jugó sus primeros minutos del verano en el amistoso ante el Orihuela

Germán Crespo ya cuenta otra vez con su prolongación dentro del campo. El último amistoso del UCAM CF, ante el Orihuela, no solo significó la primera victoria en verano de los universitarios (2-0), sino que también supuso los primeros minutos en pretemporada de Urtzi Urcelay. El centrocampista bilbaíno, un fijo llevando el timón del juego para Javi Motos y para el técnico granadino durante la campaña pasada y renovado para este curso, entró en la segunda parte y hasta portó el brazalete de capitán en el tramo final del partido. Además, compartió la medular con Juanma Bravo, uno de los grandes fichajes realizados por el equipo.

Todavía tendrá varios encuentros más para ponerse a punto junto a sus compañeros antes de que comience la Liga en Segunda Federación ante la UD Melilla. Mañana el UCAM recibirá en el BeSoccer La Condomina al Hércules y el 27 visitará al Alcoyano. Durante los anteriores ensayos sin su participación, han sido futbolistas como Juanma Bravo o Pablo Hernández, que también continúa un año más en la escuadra universitaria, los que han compartido la sala de máquinas de Crespo. Así sucedió ante el Eldense o contra el Intercity.

El técnico granadino ha ensayado en la medular con Juanma Bravo, Pablo Hernández o Álex Bueno, que promociona del filial

Otra alternativa

Además, a ellos se ha estado sumando Álex Bueno, mediocampista que ha sido promocionado desde el filial y que la temporada pasada ya debutó con el primer equipo. Con la reaparición de Urcelay, el técnico tendrá otra opción para configurar la mejor medular posible de cara a un año en el que el objetivo del club seguirá siendo dar el salto de categoría y volver a Primera Federación tras el descenso de 2022. Para ello se ha reforzado con jugadores como Juanma o Dani Aquino, pero también ha dado importancia a la continuidad del bloque con jugadores como el vasco, de nuevo la mejor brújula del UCAM.