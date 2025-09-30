Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato Contiene nutrientes que son muy beneficiosos para su crecimiento y floración

María Ramírez Martes, 30 de septiembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

¿Sabes que tienes en casa los mejores fertilizantes para tus plantas? Recurrir a los productos expuestos en los supermercados puede ser una buena idea, especialmente si se busca una solución rápida. Sin embargo, existen fórmulas más naturales y económicas que puedes preparar tú mismo en poco tiempo con resultados muy prometedores.

Las redes sociales están plagadas de trucos para cuidar del jardín que se amoldan a todas las necesidades y presupuestos. La buena noticia es que la mayoría de estas recetas incluyen alimentos que se iban a desechar, como la cáscara del plátano o el hueso del aguacate. Por este mismo motivo, optar por estas alternativas caseras no solo nutre a las macetas, sino que también ayuda a reducir el desperdicio.

No tires este líquido

Seguramente nunca has pensado en que el agua que utilizas para cocinar puede tener un segundo uso muy beneficioso para tus plantas y has terminado tirándola por el fregadero. Una cuenta de Instagram dedicada a la naturaleza (@enola.herbs) ha expuesto el motivo por el que es muy beneficioso regar la tierra con el agua de la cocción de los huevos. «Es genial para aportar nutrientes», explica. Al hervir este alimento, se liberan minerales como el calcio, que ayudan a fortalecer la planta.

Lo más importante es que el agua no contenga ni sal ni aceite, ya que estos ingredientes podrían dañar las raíces y alterar la composición del suelo. Además, hay que esperar a que se enfríe por completo antes de usarla. Por otro lado, al regar, conviene hacerlo directamente sobre la tierra para que llegue mejor a las raíces. En los comentarios, un usuario ha indicado otra fórmula muy similar a esta y que también podría ser muy beneficiosa: utilizar el agua de cocción de las patatas con la piel. Sin duda, un oro líquido que permitirá que las macetas crezcan y florezcan con más fuerza.

Temas

Instagram

Casas