La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio

El congelador es uno de los salvavidas de los hogares. Este electrodoméstico nos permite conservar alimentos durante más tiempo, guardar las sobras en tuppers, preparar comidas con antelación e incluso tener siempre a mano productos frescos para cualquier ocasión, como helados y granizados. Sin embargo, con el tiempo, es posible que aparezca un inconveniente muy común: las placas de hielo en sus paredes.

Estos bloques ocupan espacio en los cajones y obligan al motor a trabajar más. Hay varios motivos por los que esto puede ocurrir: una temperatura interna demasiado baja, una sobrecarga de alimentos en el interior, que el sistema de ventilación funcione mal o que no se haya cerrado bien el electrodoméstico y haya entrado el aire del exterior, entre otras cuestiones. Una de las opciones más habituales para descongelar el hielo es desenchufarlo durante 24 o 48 horas, aunque esto obliga a sacar los productos del interior. No obstante, hay otras fórmulas que permiten quitar todas las placas sin necesidad de desconectarlo.

Así puedes limpiarlo en minutos

Antes de llevar a cabo cualquier truco, es imprescindible sacar todo lo que haya dentro del congelador para que se pueda trabajar mejor. Una de las fórmulas más rápidas consiste en cubrir las paredes con papel de aluminio. Hay que asegurarse de que este material cubre todo el hielo, ya que al ser un conductor, transmite mejor el calor y facilita que las placas se vayan desprendiendo.

Para reforzar el efecto, también se puede colocar un cazo con agua hirviendo en el interior. De este modo, el vapor que desprende ayuda a ablandar el hielo y acelera aún más el proceso de descongelado. El tiempo necesario dependerá de la cantidad de hielo acumulada, pero después de un rato, la mayor parte se desprenderá fácilmente y se podrán retirar los restos con una espátula de plástico. Este método es perfecto para aquellos que tengan poco tiempo o que no dispongan de espacio para guardar todo lo que tenían en el interior del electrodoméstico durante un tiempo.