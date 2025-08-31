Helado artesanal o industrial: las claves para diferenciarlos a simple vista y no caer en la trampa Una profesional revela las pistas más claras para no confundir ambos productos

María Ramírez Domingo, 31 de agosto 2025, 10:43 Compartir

¿A quién no se le deshace la boca al pasar por delante de una heladería y observar el desfile de bandejas de todos los colores? A las recetas clásicas se le suman nuevos competidores que aumentan aún más el antojo: chocolate Dubái, caramelo salado o té matcha. Todo parece hecho para tentar los sentidos con sus colores intensos y unos acabados perfectos que cautivan con solo poner un pie en el local.

Sin embargo, no siempre lo que entra por los ojos coincide con lo que llega al paladar: muchos de estos helados son artificiales. Algunas vitrinas exponen elaboraciones que contienen aditivos, colorantes y aromas que imitan sabores naturales, pero que no ofrecen la calidad de los que se realizan de manera artesanal. Ennia Yany, dueña de una heladería, ha compartido en su perfil de Instagram (@peglicl) algunas claves para distinguir un helado industrial al instante.

Factores importantes

El color es el principal aspecto que hace saltar las alarmas. «El artesanal se caracteriza por tener colores naturales leves, no son intensos ni fosforescentes», explica la profesional. Por el contrario, los industriales tienen tonalidades muy llamativas debido a que emplean colorantes en su composición para captar la atención.

El segundo detalle que hay que tener en cuenta es en cómo están expuestos. «Nunca confiéis en las montañas gigantescas de helado, ya que están hechas con aire y emulsionantes», advierte. Los negocios artesanales suele tener sus vitrinas y cubas cerradas para que se conserven mejor su textura cremosa.

A estos dos aspectos que permiten distinguirlos a simple vista, algunos profesionales añaden un tercero que solo se percibe después de probarlos. Un helado verdaderamente artesanal no debería dejar una sensación excesiva de sed. Aunque contenga un poco de azúcar y grasa, si al terminar una tarrina aparece una necesidad intensa de beber agua, lo más probable es que se trate de un helado cargado de azúcares añadidos.