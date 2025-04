Cuidado si tienes alguno de estos cinco dispositivos en tu hogar: son un blanco fácil para los hackers

Ana de Dios Sábado, 26 de abril 2025, 11:51 Comenta Compartir

Cerraduras inteligentes, mirillas digitales, robots aspiradores o asistentes de voz. Estos son solo algunos de los aparatos que en los últimos años han entrado en nuestras casas para hacer más fácil nuestro día a día. Seguramente, si hace unos años nos hubieran contado que la tecnología iba a avanzar a pasos tan agigantados, no lo habríamos creído.

Sin embargo, a pesar de su utilidad, también hay que tener en cuenta que su uso excesivo puede llegar a ser contraproducente y vulnerar nuestra seguridad, todo lo contrario a lo que se podría pensar en un primer momento.

Quizás este es un riesgo al que muchos son ajenos, pues ni siquiera consideran la posibilidad de que, a través de estos aparatos que parecen inofensivos, los ciberdelincuentes puedan colarse y obtener datos que nos expongan a ser potenciales víctimas de un intento de estafa. Pero que no seamos conscientes del peligro no significa que no exista.

La conocida criminóloga especializada en ciberseguridad María Aperador ha desvelado en su cuenta de Instagram (@mariaperador) los cinco dispositivos que tenemos en casa y que son más fáciles de hackear por parte de los ciberdelincuentes:

Cerraduras inteligentes

Estos dispositivos se venden como la opción perfecta para acceder a casa sin necesidad de una llave; incluso es posible abrir la puerta a familiares y amigos solo con el teléfono móvil. Pero, según esta experta, «es muy mala idea que entrar o no en tu hogar dependa de esto». Y es que algunas pueden ser susceptibles a fallos de seguridad y resultar fáciles de descifrar para los hackers, lo que les permitiría acceder a la vivienda sin ningún tipo de esfuerzo.

Robots de limpieza

Es muy práctico dejar que estos robots se encarguen de limpiar el suelo de tu casa, pero, como señala Aperador, «ya se filtraron hace tiempo vulnerabilidades de este tipo de dispositivos, que incluso llegaron a subir a internet las imágenes que captaban de los dueños».

Cámaras para vigilar a los bebés

Actualmente, gran parte de los padres cuentan con estas cámaras para vigilar a sus hijos mientras están en otra parte de la casa o haciendo tareas. Sin embargo, al igual que los robots, estos dispositivos también pueden filtrar imágenes «en grupos y canales 'underground' de Telegram de bebés y menores de edad», explica. Muchas cámaras vienen con contraseñas de fábrica que los usuarios no cambian, facilitando así el acceso a los ciberdelincuentes.

Smart TV

Gracias a estas televisiones, ya no es necesario ver Netflix, HBO, YouTube o cualquier otra plataforma en el móvil o en el ordenador, pero cada vez contienen más tecnología para monitorizar nuestra actividad y utilizar esta información con fines publicitarios. Además, hay formas en las que los hackers pueden hacerse con el control del televisor.

Asistentes de voz

Dispositivos como Alexa o Google Home pueden filtrar conversaciones dentro de los domicilios, ya que pueden activar el micrófono sin que el usuario lo note. Además, Aperador señala que «las propias empresas indican que se puede captar información de las conversaciones que se dan en casa».

Para finalizar, esta experta da una recomendación a la hora de adquirir cualquiera de estos productos: «Recuerda que si un aparato es muy barato o gratis, al final, el producto acabamos siendo nosotros».

Temas

Internet

Hackers

Ciberataque

Casas

Ciberseguridad