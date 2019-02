¿Sabías que el chocolate blanco no existe? ABC Su principal componente no es el cacao, sino el azúcar LA VERDAD Jueves, 14 febrero 2019, 13:52

Tenemos una mala noticia para los amantes del chocolate. Si eres fan de la variedad del chocolate blanco, sentimos desilusionarte pero llevas tomando toda la vida de todo menos chocolate. Según informa El Español, el chocolate blanco no existe. Su principal componente es el azúcar, lo que lo convierte en un alimento muy poco saludable. «Es el que menor contenido en cacao como tal contiene. De hecho, no tiene nada, por lo que no posee ningún ingrediente que lo haga saludable», explica Mario Sánchez, especialista en Tecnología de los Alimentos y divulgador.

De hecho, sería imposible elaborar un chocolate blanco saludable ya que su materia prima, el cacao, es de color marrón. «Su color ya no sería blanco, sino marrón negruzco. La tonalidad varía dependiendo del tanto por ciento de cacao empleado», confirma el experto.

Además del azúcar, el chocolate blanco que encontramos en los lineales de los supermercados contiene manteca de cacao, leche en polvo y emulsionantes. «La leche en polvo permite facilitar la mezcla durante la propia elaboración del chocolate. Los emulsionantes ayudan a mantener juntos los ingredientes del producto», cuenta Sánchez.

Sobre los chocolates blancos que se venden como «bio» o «sin azúcares añadidos», el tecnológo advierte que «no aportan ningún plus de calidad ni salubridad a un producto que está lejos de ser recomendable para la salud».