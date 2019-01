10 alimentos que crees que son sanos pero que no lo son En pleno boom de la comida real, comienzan a destaparse las verdaderas propiedades de algunos alimentos LA VERDAD Lunes, 28 enero 2019, 11:46

La alimentación es uno de los pilares de buena salud que a menudo, por nuestro ritmo de vida frenético, descuidamos. Con las prisas, metemos en la cesta de la compra algunos alimentos que consideramos oportunos para una buena dieta. Nos hemos detenido para analizar algunos de ellos y hemos descubierto que no son lo que parecen.

1. Zumos industriales

Estos jugos no están recién exprimidos y, por tanto, no tienen todas las propiedades de la fruta de la que proceden. Algunos creen que beberse un zumo de este tipo equivale a tomar una pieza de fruta y no es así. Además, los zumos industriales contienen una gran cantidad de azúcar.

2. Barritas energéticas

Es una opción muy socorrida para matar el hambre entre horas. A pesar de tener un bajo aporte calórico y de saciar el hambre, lo cierto es que contiene una gran cantidad de azúcares añadidos.

3. Refrescos light

Contienen una gran cantidad de calorías además de multitud de ingredientes nocivos. Son excesivamente gaseosos y están altamente compuestos por azúcar.

4. Pan de molde

La prolongada conservación de este tipo de pan tiene su explicación en los ingredientes con los que está elaborado. Los aditivos y conservantes son algunos de ellos, que aparecen en grandes proporciones. La sal, el azúcar y los aceites son otros de ellos.

5. Tortitas de arroz

Este es un clásico de las dietas. Muchas de estas tortitas contienen demasiada sal, azúcar y grasas saturadas que pretenden contrarestar la escasez de calorías de este snack.

6. Ensaladas preparadas con salsas

A diferencia de una ensalada casera, la mayoría de estas que vienen envasadas suelen llevar salsas que las acompañan. La salsa césar, la rosa o la de mostaza y miel son una bomba de azúcar, sal y grasas.

7. Crema de vinagre balsámico de módena

Este conocido aliño queda muy lejos de ser un auténtico vinagre, no sólo por el sabor. Contiene una gran cantidad de azúcar, que explica su textura cremosa, además de caramelo.

8. Pavo en lonchas

A pesar de que la carne de pavo fresco es muy saludable por su sabor, su bajo porcentaje de grasa y su alto contenido proteico, lo cierto es que el fiambre de este alimento tiene unos valores de sal y azúcar demasiado altos.

9. Palitos de marisco

Aunque parezca un derivado del pescado, no lo es. Está elaborado a base de azúcar, sal. Los aditivos y los conservantes aparecen en proporciones excesivas.

10. Frutos secos fritos

Al pasar por el proceso de freiduría, estos alimentos reciben mucha sal, calorías y grasas. Se convierten así en una bomba calórica que dinamita la salud.