Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que ... permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Prohens se encuentra en la isla para participar en el comité técnico convocado en el Parque Insular sa Coma por las lluvias y tormentas que siguen afectando a Ibiza y Formentera. Ante la imposibilidad de abandonar el avión por la dana 'Alice', Prohens y los técnicos de Emergencias realizaron la reunión de seguimiento de la dana a bordo del avión. «Al no poder abandonar la nave, se ha decidido hacer la conexión al Comité Técnico Asesor que debe analizar la evolución de la dana 'Alice' desde el mismo avión», según han informado desde el Govern balear, como recoge EP.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas (Ibiza y Formentera) con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 litros por metro cuadrado. Lo ha extendido también al sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas.

El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana.

116 incidentes en Baleares

El Servicio de Emergencias 112 ha registrado un total de 166 incidentes desde el inicio del paso de la dana 'Alice' por Baleares. Según han informado desde el 112 en la red social 'X', desde las 06.00 horas de este pasado jueves, día 9 de octubre, hasta las 09.37 horas de este domingo, se han registrado un total de 166 incidentes por el paso de la dana por Baleares. En concreto, del total registrado, se han contabilizado 99 en Ibiza, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca.

Por tipología, ha habido 62 inundaciones en edificios, 25 inundaciones en la vía pública, 11 obstáculos líquidos en la calzada, ocho caídas de árboles en la calzada, siete cortes de carretera y siete caídas de árbol.