Esta es la hora favorita de los ladrones para robar en las casas: no es de madrugada.

María Ramírez Viernes, 15 de agosto 2025, 09:44 Comenta Compartir

Los ladrones no dejan nada al azar a la hora de cometer un robo. Estudian los horarios, los puntos débiles y las rutinas de sus víctimas para actuar con precisión y evitar que les pillen. Aunque cada maestrillo tiene su librillo, hay 'modus operandi' que no tienen fecha de caducidad, como las señales en las puertas para comprobar si hay alguien en una vivienda durante un periodo de tiempo.

La creatividad de los 'amigos de lo ajeno' para acceder al interior de un inmueble roza lo inimaginable. Esto se suma a que sus jornadas laborales no entienden de horarios ni de festivos. Sin embargo, un reciente informe del Observatorio Securitas Direct revela que hay franjas en las que su actividad se intensifica notablemente. Estos datos se basan en el número de saltos de alarma reales que ha atendido la compañía.

Las horas con más robos

Las intrusiones en viviendas tienden a concentrarse durante la noche, especialmente en las últimas horas del día. En concreto, el mayor número de incidentes se registra entre las 18.00 y las 23.00 horas todos los días de la semana. El pico más alto se produce los viernes, entre las 20.00 y las 21.00 horas. Por el contrario, el tramo horario comprendido entre las 5.00 y las 8.00 de la mañana, durante los días laborables, presenta la menor actividad delictiva registrada.

Este patrón no es casual: las horas con menor visibilidad y la escasa actividad en la vía pública ofrecen el escenario perfecto para los intrusos. Además del horario, el informe también revela que los días festivos presentan un mayor riesgo de intrusión que los laborables. En concreto, existe un 16% más de probabilidad, ya que, durante estos días, es más habitual que las viviendas estén vacías. En cuanto al tipo de residencia, los chalets duplican la probabilidad de sufrir robos en comparación con pisos o apartamentos.

Las zonas más susceptibles de sustracciones

Un dato llamativo del informe es el cambio en el tipo de vía preferida por los ladrones. Mientras que en años anteriores predominaban las zonas urbanas como plazas, avenidas y pasajes, ahora se ha detectado un giro significativo en la tendencia: las vías aisladas se han convertido en el nuevo foco de actividad delictiva.

Las zonas cercanas a carreteras, polígonos industriales y fincas alejadas del núcleo urbano han aumentado el número de robos. Entre los motivos de este cambio se encuentra la escasa presencia de vecinos, la menor vigilancia y las facilidades para huir rápidamente del lugar. Conocer estos datos es clave para tomar precauciones y evitar convertirse en un objetivo fácil para los 'amigos de lo ajeno'.