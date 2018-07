La Guardia Civil explica con cuántas cervezas das positivo según tu peso La tasa de alcohol dependerá del sexo y del peso de cada persona LA VERDAD Martes, 17 julio 2018, 13:14

La Guardia Civil ha comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter cuál es la cantidad de cerveza con la que una persona puede dar positivo en un control de alcoholemia. Para ello, se deben tener en cuenta diferentes factores como el peso o el sexo de cada persona, aunque el cuerpo siga insistiendo en que al volante lo mejor es no consumir ni una gota de alcohol.

«Dice el refrán que 'no hay peor ciego que el que no quiere ver' y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber. Al volante márcate un 0,0 de alcohol #ViajeSeguro en #Vacaciones2018», escribía la Guardia Civil en las redes sociales con el fin de evitar los accidentes en las carreteras españolas.

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, así es como afectaría una jarra de 330 ml en la tasa de alcoholemia:

Tasa de alcohol en hombres

De 70 kg:

- Una jarra: 0,3.

- Dos jarras: 0,6.

- Tres jarras: 0,8.

De 80 kg:

- Una jarra: 0,2.

- Dos jarras: 0,5.

- Tres jarras: 0,7.

Tasa de alcohol en mujeres

De 50 kg:

- Una jarra: 0,5.

- Dos jarras: 1,0.

- Tres jarras: 1,5.

De 60 kg:

- Una jarra: 0,5.

- Dos jarras: 0,8.

- Tres jarras: 1,2.