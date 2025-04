El consejo de Karlos Arguiñano para los jóvenes a los que no les gusta estudiar: «Así os ganáis la vida en cualquier lugar»

C. García Miércoles, 23 de abril 2025, 19:36 Comenta Compartir

Karlos Arguiñano, el cocinero más famoso de España según reconocen sus propios colegas, no solo muestra en su espacio de televisión sus recetas. Entre plato y plato, siempre se cuela alguno de sus famosos chistes o trucos que salvan situaciones de despistes. Pero en los últimos tiempos, el chef se ha mojado en asuntos de actualidad, como por ejemplo los ataques de Israel hacia los palestinos de Gaza. Una muestra del compromiso de Arguiñano y de que no esquiva ningún tema, por polémico que sea.

En los últimos tiempos, Karlos se ha mostrado preocupado por el futuro de las generaciones más jóvenes, que luchan por encontrar un trabajo estable y que no sea precario para enfrentarse a los alquileres más altos de la historia o una cesta de la compra mucho más cara que la de hace cinco años.

Así, mientras que corta cebolleta a buen ritmo delante de las cámaras, Karlos Arguiñano reflexiona sobre las oportunidades que tienen los jóvenes y decide darles un consejo para mejorar su desarrollo profesional y conseguir sus objetivos vitales, especialmente para aquellos a los que los estudios no se les dan especialmente bien y ven complicado estudiar una carrera universitaria.

De hecho, el propio cocinero se pone como ejemplo de joven al que no le van bien los estudios y que decidió probar con un oficio para ganarse la vida. «Yo fallaba mucho en los estudios, me despistaba… Me decían que no iba a llegar a nada y eso me tenía muy preocupado». Así que decidió estudiar un oficio de industrial que finalmente no le terminó gustando, pero que le sirvió de puente para entrar como cocinero y labrarse la carrera por la que es conocido en todo el país.

Por eso, el consejo que Karlos Arguiñano les da a todos los jóvenes a los que no les gusta estudiar es precisamente ese: que estudien un oficio. «Cocinero, camarero, pintor, electricista, fontanero, carpintero, chófer… Para buscarte la vida, con un oficio es muy fácil». Y es que el chef considera que si se conoce una profesión de este tipo se va a tener empleo en cualquier situación, y además uno que te permite tener trabajo en otros países. «Así os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo. Hay que aprenderlo bien, eso sí», sentencia Arguiñano.

Además, el cocinero relata que tiene conocidos que le cuentan que los jóvenes no quieren este tipo de trabajos, pero él asegura que estos empleos suelen estar bien pagados y que trabajar «es lo que te da la dignidad en esta vida. Entonces a los 15, 16, 17 años, si veis que no se os dan bien los estudios, no tengáis duda de eso, os van a respetar».