Cecotec retira un lote de una freidora de aire por un posible riesgo para los consumidores: comprueba tu modelo aquí

Cecotec se ha posicionado como una de las marcas líderes del mercado nacional por su amplio repertorio de productos. La compañía española ha logrado consolidar su presencia en diversas categorías, como la limpieza del hogar, la cocina, el cuidado personal, la costura y el mantenimiento de mascotas. Uno de los grandes atractivos de la empresa valenciana es su capacidad para ofrecer soluciones para todo tipo de necesidades y bolsillos. Además, se puede adquirir tanto en tiendas físicas como online.

La aspiradora, el cepillo moldeador de cabello y la freidora de aire son algunos de los ítems que más han ganado popularidad en los últimos años. Precisamente, en relación con esta última, Cecotec ha emitido un comunicado oficial anunciando la retirada preventiva de un lote específico de un modelo de 'air fryer'. El motivo de esta decisión se corresponde con un aviso que ha emitido una autoridad de vigilancia alemana a través del sistema europeo Rapex que, tras analizar una sola unidad, ha alertado de una posible presencia de una fuga de corriente.

Especificaciones del modelo

El producto afectado se llama Cecofry pixel 2500 Touch y tiene la referencia 04982. El lote sobre el que se refiere la notificación incluye un total de 3.860 unidades. El fallo no ha sido confirmado y Cecotec ha aclarado que no comparte las conclusiones del informe emitido por dicha autoridad. No obstante, la compañía ha decidido actuar en consecuencia y ha optado por suspender de forma preventiva la venta de esta referencia.

El comunicado indica que desde su lanzamiento a mediados de 2023, se han vendido más de 47.000 unidades de este modelo. De esta cantidad, se han registrado 92 incidencias, aunque aseguran que ninguna de ellas coincide con el defecto indicado. Por otro lado, indican que la compañía ha realizado ensayos independientes en laboratorios acreditados para ratificar que el producto es completamente seguro y que cumple con todos los estándares de calidad exigidos. En una de estas pruebas, informan que se ha comprobado que «el producto funciona correctamente y no presenta ningún riesgo para el consumidor».

No obstante, los consumidores que tengan una freidora de aire de este lote tienen la posibilidad de contactar con la empresa para que se reemplace por un modelo similar. Para conocer si un cliente tiene un artículo afectado, Cecotec ha habilitado un apartado en su página web oficial para que se pueda verificar si el electrodoméstico pertenece al lote. Si está entre ellos, puede solicitar un reemplazo gratuito.