Adiós a la suciedad: cinco cosas que puedes limpiar con el borrador mágico

En la limpieza, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Lo cierto es que hay tantas alternativas y productos para el hogar en el mercado que no es complicado encontrar una opción que se adapte a las necesidades y bolsillo de cada consumidor. Algunos de los inventos que han arrasado en los últimos años para facilitar esta labor son el robot aspirador y el limpiacristales automático. Este tipo de artilugios destronan a la escoba y el trapo, ya que permiten ahorrar tiempo y esfuerzo gracias a su avanzada tecnología.

Sin embargo, hay zonas en las que estas herramientas no llegan o no actúan con eficacia. En estos casos, es necesario recurrir a otros métodos, como el borrador mágico. Se trata de una especie de esponja muy popular que promete eliminar manchas que otros productos no logran hacer desaparecer. Está compuesta de espuma de melamina y quita la suciedad por abrasión.

Debido a su gran potencia, hay que tener cuidado con los lugares en los que se frota. Algunos materiales no son aptos para sus componentes y se pueden estropear. Por ello, Eva Ruiz, conocida en Instagram (@evalaordenada) por sus consejos sobre el hogar, ha compartido un vídeo sobre las zonas en las que se puede utilizar esta herramienta. Estas son las cinco cosas que puedes limpiar con el borrador:

1 Cocina

El borrador se puede emplear para las manchas de los muebles de la cocina que «no se van con absolutamente nada». La influencer señala que se puede emplear tanto en acabados mate como con brillo.

2 Interruptores

Los interruptores de la luz, sobre todo los de color blanco, tienden a ensuciarse con el paso del tiempo. Para dejarlos como nuevos, Eva recomienda pasar esta esponja sobre ellos una vez a la semana. De este modo, también se evitará que se vuelvan de color amarillo.

3 Zapatos

La parte de goma de las zapatillas tienden a acumular gran cantidad de suciedad con el uso. Por ello, si se pasa con cuidado esta esponja se podrá quitar la suciedad con suma facilidad. Por precaución, es recomendable comprobar el tipo de limpieza que requiere cada marca de calzado.

4 Paredes

El uso más característico de esta esponja es la limpieza de las paredes. El motivo es que con una sola pasada se puede eliminar cualquier marca que se haya quedado en la pintura. No obstante, hay que evitar frotar con fuerza.

5 Puertas

Otro uso muy útil es para quitar las manchas en puertas o muebles lacados. La influencer indica que «las elimina perfectamente». Eso sí, como en el resto de superficies, es preferible pasar el borrador con cuidado para evitar dañar el acabado o dejar marcas.