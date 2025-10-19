«La técnica Mia Femtech respeta la forma del pecho y el movimiento natural del cuerpo»

Ibrahim Fakih, cirujano plástico, estético y reparador, y cofundador de ONA Clinic en Murcia y Alicante

Una mujer que se ha decidido por la técnica Mia Femtech para un aumento de pecho.

Para mejorar la forma, el tamaño o la simetría del pecho, muchas mujeres se deciden por la cirugía mamaria, con resultados cada vez más naturales y las recuperaciones más rápidas. Esta intervención se traduce en un incremento de la autoestima y la confianza personal, garantizándoles que se sientan más segura a la hora de vestir, mostrarse en público y en la intimidad.

En ONA Clinic, que cuenta con una red de centros propios en Murcia, Alicante, Mallorca, Madrid y Las Palmas, su multidisciplinar equipo médico confía en la técnica Mia Femtech para las intervenciones de aumento de pecho, consiguiendo unos resultados discretos, bonitos y naturales. En primer lugar, a todas las pacientes se les realiza una valoración personalizada para asegurarse de que es la mejor opción, asegura el cirujano estético Ibrahim Fakih, cofundador de ONA Clinic, agregando que esta técnica permite mejorar el pecho sin pasar por una cirugía tradicional ni un proceso largo de recuperación.

Ibrahim Fakih, cirujano plástico, estético y reparador de ONA Clinic. ONA Clinic

¿Por qué recomienda la técnica Mia Femtech?

Recomiendo esta técnica porque permite realizar una armonización de pecho de forma mínimamente invasiva, rápida y segura, con resultados muy naturales y una recuperación ultra rápida. Es una excelente opción para mujeres que quieren mejorar su pecho sin pasar por una cirugía tradicional ni un proceso largo de recuperación.

¿Qué resultados estéticos se esperan de esta técnica?

Con Mia Femtech buscamos un aumento de pecho armonioso, que respete la forma y el movimiento natural del cuerpo. Se puede aumentar una talla y mantener la sensibilidad. Es un resultado discreto, bonito y natural.

«La técnica Mia Femtech permite aumentar una talla de pecho y mantener la sensibilidad»

¿Es cierto que este procedimiento dura sólo 15 minutos?

Sí, es cierto. La técnica ha sido diseñada para ser rápida y precisa. Gracias a la tecnología y a la instrumentalización de la cirugía sumado al acceso por una cicatriz pequeña, el tiempo quirúrgico se reduce muchísimo. La mayoría de los procedimientos duran entre 15 y 20 minutos.

La técnica Mia Femtech consigue que el pecho quede bonito y natural. ONA Clinic

¿Qué cuidados especiales aconsejan para el postoperatorio?

Aconsejamos usar un sujetador postquirúrgico durante las primeras semanas, evitar esfuerzos intensos al principio y seguir las indicaciones médicas personalizadas. Al ser un procedimiento que preserva los tejidos naturales, te permite libertad de movimientos desde el primer momento haciendo que la recuperación sea cómoda y sencilla.

¿A la técnica Mia Femtech se puede someter cualquier mujer que desee un aumento de pecho?

En la mayoría de los casos, sí. Está indicada para mujeres que desean un aumento moderado y buscan un resultado natural. Antes de todo, hacemos una valoración personalizada para asegurarnos de que es la mejor opción para cada paciente.

«Mia Femtecho no deja cicatrices visibles en el pecho, ya que se hace a través de una incisión en la axila»

¿Los implantes utilizados con la técnica Mia Femtech son para siempre?

Utilizamos implantes de última generación, como Motiva Diamond, que son prótesis ergonómicas tipo 2 en forma de diamante, que destacan por su calidad, seguridad y durabilidad. No podemos decir que sean 'para siempre', pero tienen una larga vida útil y requieren únicamente revisiones periódicas.

¿Deja marcas esta intervención?

No deja cicatrices visibles en el pecho, ya que se hace a través de una incisión en la axila. Con el tiempo, esta pequeña marca se vuelve casi imperceptible, ya que se confunde con un pliegue natural de la axila.

ONA Clinic está situada en la avenida Juan de Borbón, 69, en Murcia. ONA Clinic

¿Cuáles son las principales características que diferencian a ONA Clinic del mercado?

En Ona Clinic apostamos por priorizar a nuestras pacientes dándoles un trato cercano, personalizado, y acompañándolas en cada paso del proceso para que se sientan seguras y tranquilas. Combinamos tecnología avanzada, experiencia médica y un ambiente cálido y humano, que hace que cada mujer se sienta cuidada de verdad.

