Esta es la manera adecuada de interpretar las analíticas de colesterol

El colesterol es necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, cuando el nivel que circula por el cuerpo es mayor del que el hígado puede regenerar y más alto de lo que necesitan las células, aparece un problema. Asimismo, si hay demasiada colesterina en sangre existe más riesgo de sufrir un accidente cardiovascular.

José Abellán, además de ser Especialista en Cardiología por el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, realiza una labor de divulgación y concienciación de salud en redes sociales (@doctorabellan). A partir de sus vídeos y la newsletter 'Vital', este profesional aporta al público información sobre hábitos saludables que pueden mejorar su salud física y mental.

En esta ocasión, el cardiólogo explicó cómo leer una analítica de colesterol, un factor médico que se relaciona con el riesgo de sufrir infartos e ictus, las causas principales de mortalidad en la especialidad del corazón. Lo hizo de una forma visual y esquemática: al mismo tiempo que dibujaba con rotuladores de colores en una pizarra, narraba los parámetros a tener en cuenta en un análisis de este tipo.

Para empezar, aclaró que el colesterol lo contienen transportadores como el LDL, que se relaciona con la enfermedad cardiovascular, y el HDL, que no se asocia con esta afección. En cuanto a los parámetros, indicó que el primero a tener en cuenta es el colesterol total, es decir, todo el que abarcan los transportadores. Sin embargo, el doctor declaró que este «no nos dice mucho» porque no diferencia el tipo. Referente a los niveles, Abellán subrayó que lo ideal es tenerlos por debajo de 155, pero no preocupa mientras no supere los 200.

Continuó mencionando que es preciso mirar el LDL -el contenido dentro de los transportadores LDL- cuya estimación es indirecta. «Aunque el rango normal varía entre 116 y 55 lo ideal sería mantenerlo toda la vida por debajo de 70», afirmó el cardiólogo.

A continuación comentó que el HDL -movido por transportadores HDL- no se relaciona con el infarto, pero sí refleja el estilo de vida de cada persona. Aseguró que en mujeres lo ideal es tenerlo por encima de 50 y en hombres que supere los 45. Mientras, el colesterol no HDL -todo el colesterol que no conduce por transportadores HDL- sí se relaciona con la enfermedad cardiovascular. En función del riesgo de cada individuo debe estar por debajo de 130, habitualmente a 85.

Abellán insistió además en prestar atención al ApoB, una partícula que está en los transportadores de colesterol y también se enlaza con los problemas vinculados al corazón. Esta refleja el número de partículas que pueden crear problemas al órgano impulsor de sangre y, considerando el riesgo de cada persona debería estar a 65, en general, o al menos por debajo de 100.

Por último, el doctor animó a obtener «al menos una vez en la vida» los niveles de lipoproteína, un tipo especial de transportador que se relaciona con problemas cardiovasculares y debería estar por debajo de 50. «Ya tienes todo lo que necesitas para valorar tu colesterol y la salud de tu corazón», concluyó Abellán.

