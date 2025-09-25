Vicente-Mier, socios fuera del césped pero rivales para el once del Real Murcia
El aragonés y el asturiano mantienen una relación especial, aunque ambos son laterales derechos y aspiran a ser titulares en el Nuevo Mirador
Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:59
Es una de las parejas habituales del vestuario grana. Y es que, desde que ambos llegaron al club hace dos campañas, conectaron y se han ... hecho inseparables. Son David Vicente y Jorge Mier, dos futbolistas que juegan como laterales derechos y que además coinciden en otro aspecto más: ambos cuentan con un hermano gemelo que juega en la élite.
Esta temporada, al igual que la pasada, parecía que Vicente tenía asegurado el puesto de titular debido al gran nivel mostrado, aunque el pasado viernes, en las visita del Villarreal B, Mier, que también puede jugar de lateral izquierdo o mediocentro, salió de inicio ante el cuadro castellonense.
«El otro día me encontré bien. Sí que es verdad que llevaba tiempo sin jugar, pero yo me considero un jugador de equipo. Al final estoy a disposición del míster y ponga donde me ponga intentaré hacer lo mejor posible y dar mi cien por cien. A mí me gusta mucho ver fútbol y al final me fijo mucho en todas las posiciones. Donde me toque jugar, estaré encantado», afirma el exfutbolista de equipos como el Oviedo, Unionistas y Amorebieta.
Rachas antagónicas
El próximo sábado en Algeciras (18.15 horas) se van a medir un equipo que solo suma un punto en casa tras dos jornadas, y un Murcia que a diferencia del pasado año, sufre fuera. El equipo de Javier Vázquez, que la pasada campaña ascendió al Talavera a Primera Federación, empató en la segunda jornada frente al Marbella en casa y en la cuarta se dejó robar los tres puntos por el Sabadell. Un punto de 6 en casa que contrasta con los 3 de 6 como visitante logrados tras ganar al Hércules en Alicante.
Números antagónicos a los granas, que perdieron en la primera jornada en Marbella y apenas sacaron un punto en la tercera ante el Atlético Madrileño. Un botín, 1 de 6, peor que los 4-6 que suma como local.
El Ibiza visitará el Enrique Roca el domingo 19 de octubre
El Real Murcia ya conoce el horario del duelo de la jornada 8 ante el Ibiza, el primer gran plato fuerte de la campaña. El equipo de Paco Jémez, que la pasada temporada doblegó al equipo de Fran Fernández con facilidad en el Enrique Roca, volverá a visitar Murcia el domingo 19 de octubre, a las 18.15 horas. Antes, además de visitar Algeciras el próximo domingo (18.15 horas), los de Etxeberria recibirán al Sevilla Atlético el viernes 3 de octubre, a las 21.15 horas, y rendirán visita al Tarazona el domingo 11 del mismo mes, a las 16.15. Por ahora, el duelo ante el equipo balear será el primero de los granas ante uno de los grandes aspirantes al ascenso y uno de los siete primeros del grupo 2.
