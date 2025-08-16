El Trofeo Enrique Roca de Murcia, ante el Elche el 4 de septiembre

Fernando Perals Sábado, 16 de agosto 2025, 22:51 Comenta Compartir

El Real Murcia ya tiene fecha y rival para el Trofeo Enrique Roca de Murcia, que debía haberse disputado este pasado viernes en el feudo grana pero la incomparecencia del Neom Saudí obligó a cancelar el partido y la presentación del equipo de Joseba Etxeberria. En los últimos días, el club pimentonero ha intentado convencer al Athletic Club de Bilbao y al Elche, a través de las buenas relaciones que tanto gente de la directiva como del cuerpo técnico mantienen con el staff de ambas entidades, para que sumaran a este torneo y fueran el rival del Murcia.

Un rival enemigo

Finalmente será el cuadro ilicitano el que aterrizará en el Enrique Roca de Murcia la primera semana de septiembre, aprovechando el parón de La Liga en Primera División por los compromisos internacionales de las selecciones. El Elche de Eder Sarabia, que se estrena esta campaña en la máxima categoría tras ascender hace un par de meses, se medirá al Real Murcia el próximo 4 de septiembre en el feudo grana.

El club lo hará oficial en las próximas horas, momento en el que se comunicará la hora del enfrentamiento, que podría ser a las 20.00 o 21.00 horas. Además, la entidad grana comunicará próximamente los precios para las entradas del Trofeo Enrique Roca y si los abonados entran gratis al partido. Se desconoce, por el momento, si antes del partido ante el cuadro ilicitano se producirá la presentación del equipo grana, con especial atención al nuevo cuerpo técnico y a los fichajes que han llegado este verano, aunque todo apunta a que esto se mantendrá como en años anteriores.