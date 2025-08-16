La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Schalk conduce el balón, este viernes, ante el Melilla. Vicente Vicéns / AGM
Fútbol | Real Murcia

El Trofeo Enrique Roca de Murcia, ante el Elche el 4 de septiembre

El club grana también intentó convencer al Athletic Club, pero finalmente el rival será el cuadro ilicitano

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:51

El Real Murcia ya tiene fecha y rival para el Trofeo Enrique Roca de Murcia, que debía haberse disputado este pasado viernes en el feudo grana pero la incomparecencia del Neom Saudí obligó a cancelar el partido y la presentación del equipo de Joseba Etxeberria. En los últimos días, el club pimentonero ha intentado convencer al Athletic Club de Bilbao y al Elche, a través de las buenas relaciones que tanto gente de la directiva como del cuerpo técnico mantienen con el staff de ambas entidades, para que sumaran a este torneo y fueran el rival del Murcia.

Un rival enemigo

Finalmente será el cuadro ilicitano el que aterrizará en el Enrique Roca de Murcia la primera semana de septiembre, aprovechando el parón de La Liga en Primera División por los compromisos internacionales de las selecciones. El Elche de Eder Sarabia, que se estrena esta campaña en la máxima categoría tras ascender hace un par de meses, se medirá al Real Murcia el próximo 4 de septiembre en el feudo grana.

El club lo hará oficial en las próximas horas, momento en el que se comunicará la hora del enfrentamiento, que podría ser a las 20.00 o 21.00 horas. Además, la entidad grana comunicará próximamente los precios para las entradas del Trofeo Enrique Roca y si los abonados entran gratis al partido. Se desconoce, por el momento, si antes del partido ante el cuadro ilicitano se producirá la presentación del equipo grana, con especial atención al nuevo cuerpo técnico y a los fichajes que han llegado este verano, aunque todo apunta a que esto se mantendrá como en años anteriores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 ONCE Cupón Extra de Verano: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 15 de agosto de 2025
  5. 5 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  6. 6

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  7. 7 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  8. 8 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  9. 9 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  10. 10

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Trofeo Enrique Roca de Murcia, ante el Elche el 4 de septiembre

El Trofeo Enrique Roca de Murcia, ante el Elche el 4 de septiembre