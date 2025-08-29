La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sekou, posando con la camiseta del Real Murcia, este viernes. R.M.
Fútbol | Mercado de fichajes

Sekou Djanbou, un mediocentro sub-23 que completa la medular del Real Murcia

El jugador de 20 años llega procedente del Leganés y ha sido internacional en categorías inferiores con Burkina Faso

David Soria

David Soria

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:22

El Real Murcia espera a Flakus, pero la dirección deportiva grana también aborda otras necesidades. Así, este viernes se hizo oficial el fichaje de Sekou ... Djanbou, centrocampista africano sub-23 que llega procedente del Leganés. El jugador completa un medio del campo que solo contaba hasta ahora con Antonio David, también sub-23, como el futbolista más cercano a ser un '6'. Según detalla el propio club sobre el último refuerzo, se trata de «un mediocentro zurdo de corte defensivo fuerte y de gran físico. Destaca por ser un jugador muy expeditivo, ganador de duelos y que también puede jugar de defensa central».

