Sekou Djanbou, un mediocentro sub-23 que completa la medular del Real Murcia
El jugador de 20 años llega procedente del Leganés y ha sido internacional en categorías inferiores con Burkina Faso
Viernes, 29 de agosto 2025, 16:22
El Real Murcia espera a Flakus, pero la dirección deportiva grana también aborda otras necesidades. Así, este viernes se hizo oficial el fichaje de Sekou ... Djanbou, centrocampista africano sub-23 que llega procedente del Leganés. El jugador completa un medio del campo que solo contaba hasta ahora con Antonio David, también sub-23, como el futbolista más cercano a ser un '6'. Según detalla el propio club sobre el último refuerzo, se trata de «un mediocentro zurdo de corte defensivo fuerte y de gran físico. Destaca por ser un jugador muy expeditivo, ganador de duelos y que también puede jugar de defensa central».
El jugador, de 20 años, llegó a la cantera del Leganés y la temporada pasada jugó cedido en el MFK Vyskov, de la segunda división checa. Disputó el 'playoff' de ascenso participando en una treintena de partidos y siendo titular habitual. Este verano ha estado vinculado con muchos equipos españoles y extranjeros. Cuenta con doble nacionalidad. Nacido en Mali, ha sido internacional en categorías inferiores con Burkina Faso y en el horizonte aparece la Copa de África, que se celebrará en Marruecos entre este diciembre y el próximo enero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.