«El Real Murcia debe controlar el juego y las emociones, no sobreexcitarse»

Todos ellos han ocupado el banquillo del Real Murcia y saben lo que se juega el equipo grana en el partido del próximo sábado ( ... 20.30 horas) ante el Nàstic en el Enrique Roca. El último, antes de la llegada de Fran Fernández, fue Pablo Alfaro, que pagó la mala planificación inicial de la temporada. Ahora sigue al equipo grana desde Sevilla, donde reside. Pese a que tuvo varias ofertas de Primera Federación y del extranjero, ha preferido esperar.

El sábado planea estar en el Enrique Roca: «El Real Murcia es muy sólido, fuerte atrás, y arriba tiene alternativas muy distintas. Ninguno de los dos va a salir a tumba abierta y espero una eliminatoria larga; quien marque primero intentará gestionar su ventaja», vaticina el técnico aragonés, que la pasada campaña firmó una buena segunda vuelta con los granas, similar a la de este curso, aunque no le valió para meterse en el 'playoff' debido al alto nivel de puntuación de los entonces equipos de la zona alta.

Adrián Hernández, tecnico grana desde 2019 a 2021, también conoce de primera mano al equipo de Fran Fernández. Y además, con el Yeclano, consiguió ascender a Primera Federación hace un año: «Va a ser un partido igualado, cerrado. El Real Murcia tiene que jugarlo de forma inteligente, haciendo que reine la estabilidad en ataque y defensa. Un partido loco elimina las certezas y aumenta la incertidumbre, y el Real Murcia tiene un punto a favor. Por eso tienen que ser consciente de que tienen que atacar pero con precauciones. Tienen que sellar las bandas del Nàstic y que el partido no se convierta en un ida y vuelta donde cualquier cosa pueda pasar. Además, el Real Murcia tiene que aprovechar las acciones a balón parado. Lo veo un 60-40 para el Real Murcia», asegura el de Churra.

José María Salmerón, además de un ascenso a Segunda con el UCAM, también llevó al Real Murcia al 'playoff' en 2018: «Llega en muy buen momento, en el primer partido estuvo más cerca de ganar que de empatar; llevó el control del choque, que es lo que tiene que hacer también el sábado. Hizo que el Nàstic tuviera muy pocas ocasiones, que estuviera incómodo. Sin embargo el Murcia se asomó y estuvo cerca del gol. Hizo un partido muy serio», reconoce el almeriense, que este año dirigió al Sanluqueño.

Salmerón se imagina que en la vuelta «pueden pasar cosas, pero el Real Murcia es un equipo muy serio que atrás es muy fuerte, con dinamismo y que arriba genera muchas cosas. Saber jugar estos partidos es muy importante y la afición va a alentar en los malos momentos. El equipo es equilibrado y tiene una gran plantilla: es uno de los favoritos para ascender, tiene todos los mimbres. El club y la afición merecen estar en Segunda», indica.

José Miguel Campos ha hecho una campaña brillante con La Unión en Segunda Federación, pese a que se les escapara el ascenso en el tramo final. Sabe lo que es dirigir al primer equipo grana en Segunda, entre 2008 y 2010, y antes al Imperial, equipo donde jugó y al que después ascendió a Segunda B. El mazarronero se imagina cómo puede ser la fiesta del sábado en el Enrique Roca: «El Real Murcia debe controlar el juego y las emociones; no debe sobreexcitarse por lo de alrededor. El exceso de motivación puede jugar en su contra. Espero un partido muy cerrado, no me imagino a los dos equipos alocados, en el que los detalles van a ser importantes», aseguró el actual técnico de La Unión, que reconoce que el equipo grana «sabe a lo que tiene que jugar, es práctico y vertical, debe esperar su momento».

El ascenso de 2003

El pasado domingo 1 de junio se cumplieron 22 años desde el penúltimo ascenso del Real Murcia a Primera. El último de la vieja Condomina que llegó con un cabezazo de Acciari que se convirtió, por eso y muchas tardes de gloria más, en un icono del club centenario. Vive la fe grana como un aficionado más, y aunque apenas pudo dirigir al primer equipo del Real Murcia durante tres partidos en 2016 (también entrenó al Imperial), sabe lo que los jugadores y técnicos del equipo grana pueden vivir en un momento como este.

«El Real Murcia, al jugar en casa, tiene una ventaja importante. Al Nàstic, de visitante, le ha costado mucho, sobre todo en defensa. El Real Murcia no puede jugar a empatar porque es un arma de doble filo; tiene jugadores muy desequilibrantes de medio campo hacia adelante y va a tener espacios para correr, y eso al Nàstic le va a costar pararlo. Otro arma que tiene el Real Murcia es su banquillo; tiene recambios para todos los puestos y durante el choque del sábado puede cambiar de estilo. Es un arma importante, la variedad, algo que no tienen todos los equipos», apunta el argentino, que acaba de cerrar una etapa en el Unionistas logrando la permanencia en Primera Federación. Acciari presiente que «el ambiente será infernal, y eso tiene que ayudar al Real Murcia; la gente va a empujar y hay que saber gestionarlo».

Paco García y Motos

Paco García también fue técnico del Imperial y del primer equipo (2016-17). Por eso conoce de primera mano la exigencia de un club como el grana: «El Real Murcia debe evadirse de todo lo que va a rodear al partido, de la expectación, y centrarse en lo que puede hacer como equipo. Debe seguir haciendo lo que ha hecho este año: ser sólido, encajar poco y contraatacar muy bien. Y ser sabedor que con la estrategia puede sacar mucho rendimiento», incide.

Javi Motos, también extécnico del Imperial y del primer equipo grana en la campaña 2017-18, apunta que «en la ida ya se vio un partido de 'playoff' entre dos grandes equipos, con el Nàstic intentando dominar más al inicio porque sabía que tenía que sacar un resultado positivo para la vuelta. El Murcia es un equipo solvente a la hora de defender de diferentes formas. Es su principal arma, y lo volverá a ser el sábado», dice el ex del UCAM.

Motos vaticina qué partido se puede ver el sábado: «El Real Murcia va a intentar tener más el balón y el control, pero su principal arma es robar, presionar y la estrategia. Ahí va a estar el partido; el Nàstic va a intentar hacer un partido largo, sabe que el 0-0 le daría la prórroga, y el Real Murcia, que es un equipo muy hecho para jugar un 'playoff', va a intentar cerrarlo lo antes posible».