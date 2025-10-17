«No pienso en si me estoy jugando el puesto, sino en sacar lo mejor de los jugadores», asegura Etxeberria

Del 1-0 en Algeciras al 1-0 en Tarazona. Un Real Murcia en descenso afronta otra jornada buscando el punto de inflexión. Esta vez ... le visita el Ibiza (domingo, 18.15 horas). Y Joseba Etxeberria lo afronta con confianza. «La semana está siendo especialmente buena. Todos somos conscientes de la situación y eso te hace dar un plus. Está en juego un cambio de tendencia. Esta mala racha de resultados te exige más si cabe. Vemos el partido como una oportunidad», admitió el técnico grana.

Ya son cinco jornadas seguidas sin triunfos. «No pienso en si me estoy jugando el puesto, sino en sacar lo mejor de los jugadores para que nos ayuden a ganar», explicó. Respecto a la relación con el club, comentó que «hay una comunicación muy fluida, sobre todo con la dirección deportiva. Todos estamos preocupados, pero a la vez hay confianza plena en lo que estamos haciendo. Es el momento de dar un paso al frente».

El entrenador insistió en que el gran problema está en las áreas: «En muchas fases de los partidos tenemos fluidez para llegar, pero nos está faltando acierto en la finalización. Y en la defensa del área. Eso es lo que más debemos de mejorar».

Saveljich y Bustos, a tope

De ese modo, el estilo ofensivo es innegociable más allá de sistemas: «No voy a dar pistas, pero lo que no vamos a cambiar es nuestra manera de jugar. Queremos seguir siendo dominador y buscar constantemente la portería rival». Y subrayó: «Estamos centrados en ganar, pero no podemos pretender ganar de cualquier forma. Tenemos que ser nosotros mismos más que nunca».

Por lo demás, Etxeberria también avanzó que Jaso, Zeka y Schalk serán las bajas del equipo por lesión. Hay que recordar que tampoco estará disponible Sekou por su expulsión en Tarazona. Allí también tuvo que ser cambiado Cristo por priblemas físicos. «Saveljich y Bustos están al 100%», confirmó.