Etxeberria, este viernes, en rueda de prensa. Real Murcia

«No pienso en si me estoy jugando el puesto, sino en sacar lo mejor de los jugadores», asegura Etxeberria

El técnico del Real Murcia, que ya cuenta con Saveljich, señala que ante el Ibiza «tenemos que ser nosotros mismos más que nunca»

David Soria

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:55

Del 1-0 en Algeciras al 1-0 en Tarazona. Un Real Murcia en descenso afronta otra jornada buscando el punto de inflexión. Esta vez ... le visita el Ibiza (domingo, 18.15 horas). Y Joseba Etxeberria lo afronta con confianza. «La semana está siendo especialmente buena. Todos somos conscientes de la situación y eso te hace dar un plus. Está en juego un cambio de tendencia. Esta mala racha de resultados te exige más si cabe. Vemos el partido como una oportunidad», admitió el técnico grana.

