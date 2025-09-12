«Nos tenemos que parecer al partido ante el Elche», indica Etxeberria

David Soria Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El Real Murcia de Etxeberria disfruta estos días con el buen sabor de boca de la primera victoria. Tras ganar en casa al Juventud Torremolinos, afronta el objetivo de superar también al Atlético Madrileño el próximo domingo (12.00 horas). Eso sí, el inicio de temporada está siendo complicado por las lesiones aunque «Mier, Moyita y Antonio David ya están haciendo cosas con el grupo», según confirmó el técnico. Por su parte, Saveljich y Zeka estarán un tiempo fuera por sus problemas de rodilla. El periodo de baja del central no sería tanto como el temido tras las pruebas. Andrés, otro central de la primera plantilla, sigue recuperándose.

Con esos inconvenientes, Etxeberria deberá montar el mejor equipo posible para lograr los primeros tres puntos a domicilio después de la derrota en Marbella. «El principio de partido estuvo bien y hay que darle continuidad. Esta semana hemos hablado del equipo que queremos ser. Nos tenemos que parecer más al partido ante el Elche. Más alegres, valientes y verticales».

Un partido vistoso

Enfrente estará un Atlético Madrileño que aún no ha ganado, aunque en Cartagena tuvo opciones de puntuar hasta el final. «Por nivel de futbolistas tiene muchas posibilidades de estar arriba», valoró el entrenador grana. Según explicó, «es un filial muy dinámico y muy ofensivo. Nos va a incomodar». Del mismo modo, avanzó que «puede ser un partido vistoso por la manera de jugar de los dos equipos».

