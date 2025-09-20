La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Etxeberria, este viernes, en el banquillo del Enrique Roca. Andrés Molina / AGM
Real Murcia

«Tenemos que mejorar mucho», admite Joseba Etxeberria

El entrenador del Real Murcia avanza que la lesión de rodilla de Jaso «tiene mala pinta»

David Soria

David Soria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:08

El Real Murcia solo pudo rescatar un punto en el tiempo añadido ante el Villarreal B ayer en el Enrique Roca. «Ha habido dos partidos. El primer tiempo fue aceptable. Tuvimos el control y un error nos ha penalizado mucho. El equipo ha reaccionado bien. En la segunda parte la idea era empezar igual que acabamos la primera, con ese ritmo y esa intensidad para finalizar, pero ha sido todo lo contrario. Cada vez encontrábamos menos ventajas. No hemos estado nada bien. A pesar del gol en el descuento no nos podemos equivocar, tenemos que mejorar mucho», indicó Joseba Etxeberria.

El técnico grana profundizó en esos problemas que tuvo el equipo tras el descanso: «No hemos estado fluidos, nos ha faltado confianza a la hora de circular. Nos han sobrado toques y conducciones. También es verdad que el Villarreal B ha estado bien ordenado en bloque bajo. En el primer tiempo les pudimos desajustar más y en el segundo nos ha costado mucho hacer peligro».

El entrenador también avanzó que la lesión de Jaso «tiene mala pinta» a falta de conocer el alcance exacto. Por otro lado, el partido dejó los debuts en el centro del campo de Moyita, titular, y de Antonio David, que entró en la segunda parte. «A Moyita le he visto muy bien. Hasta que le han aguantado las fuerzas creo que ha sido el mejor. Te da mucha fluidez. Antonio viene de un proceso largo, con el tema del estómago ha perdido peso. Tiene que ir incorporándose y nos va a dar mucho», valoró.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  3. 3

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  4. 4 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  5. 5

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  6. 6

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  7. 7 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia
  8. 8

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  9. 9

    Palmberg salva un punto en una noche gris del Real Murcia
  10. 10 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Tenemos que mejorar mucho», admite Joseba Etxeberria

«Tenemos que mejorar mucho», admite Joseba Etxeberria