«Tenemos que mejorar mucho», admite Joseba Etxeberria

David Soria Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:08 Comenta Compartir

El Real Murcia solo pudo rescatar un punto en el tiempo añadido ante el Villarreal B ayer en el Enrique Roca. «Ha habido dos partidos. El primer tiempo fue aceptable. Tuvimos el control y un error nos ha penalizado mucho. El equipo ha reaccionado bien. En la segunda parte la idea era empezar igual que acabamos la primera, con ese ritmo y esa intensidad para finalizar, pero ha sido todo lo contrario. Cada vez encontrábamos menos ventajas. No hemos estado nada bien. A pesar del gol en el descuento no nos podemos equivocar, tenemos que mejorar mucho», indicó Joseba Etxeberria.

El técnico grana profundizó en esos problemas que tuvo el equipo tras el descanso: «No hemos estado fluidos, nos ha faltado confianza a la hora de circular. Nos han sobrado toques y conducciones. También es verdad que el Villarreal B ha estado bien ordenado en bloque bajo. En el primer tiempo les pudimos desajustar más y en el segundo nos ha costado mucho hacer peligro».

El entrenador también avanzó que la lesión de Jaso «tiene mala pinta» a falta de conocer el alcance exacto. Por otro lado, el partido dejó los debuts en el centro del campo de Moyita, titular, y de Antonio David, que entró en la segunda parte. «A Moyita le he visto muy bien. Hasta que le han aguantado las fuerzas creo que ha sido el mejor. Te da mucha fluidez. Antonio viene de un proceso largo, con el tema del estómago ha perdido peso. Tiene que ir incorporándose y nos va a dar mucho», valoró.

Temas

Real Murcia