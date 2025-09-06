La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La plantilla del Juventud Torremolinos celebra la pasada temporada su ascenso a Primera Federación como campeona del Grupo IV de Segunda RFEF. JUVENTUD TORREMOLINOS
Fútbol

El Juventud Torremolinos, un debutante en Murcia entre la gesta y la incertidumbre

El equipo malagueño, tras dos ascensos consecutivos, afronta un presente marcado por la ilusión y por la venta del club

David Soria

David Soria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:21

En solo dos temporadas, el Juventud Torremolinos va a pasar de jugar en los campos modestos del Grupo 9 de la Tercera andaluza a ... estar a punto de hacerlo en el Enrique Roca, un estadio de superior categoría que hace menos de un año, por ejemplo, alojó a la España campeona de la Eurocopa. La Primera Federación supone un salto de nivel que quedará más claro que nunca a las primeras de cambio cuando mañana visite al Real Murcia (18.15 horas). Un logro conseguido gracias a dos ascensos consecutivos y un presente idílico que, sin embargo, ahora arroja incertidumbre a nivel institucional y económico.

