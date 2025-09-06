El Juventud Torremolinos, un debutante en Murcia entre la gesta y la incertidumbre

En solo dos temporadas, el Juventud Torremolinos va a pasar de jugar en los campos modestos del Grupo 9 de la Tercera andaluza a ... estar a punto de hacerlo en el Enrique Roca, un estadio de superior categoría que hace menos de un año, por ejemplo, alojó a la España campeona de la Eurocopa. La Primera Federación supone un salto de nivel que quedará más claro que nunca a las primeras de cambio cuando mañana visite al Real Murcia (18.15 horas). Un logro conseguido gracias a dos ascensos consecutivos y un presente idílico que, sin embargo, ahora arroja incertidumbre a nivel institucional y económico.

En la temporada 2022-23, el club debutó en Segunda Federación, enfrentándose en el Grupo IV a equipos como el UCAM, el Yeclano Deportivo, el Mar Menor o el FC Cartagena B. A mitad de campaña, la entidad fue comprada por ACA Football Partners (ACAFP), un grupo empresarial con sede en Singapur que ya era propietario de otros equipos como el KMSM Deinze, de la Segunda División de Bélgica. El Juventud Torremolinos no pudo mantener entonces la categoría, pero con la nueva propiedad y con un Antonio Calderón que ya había terminado el curso como entrenador empezó a dar el primer paso de lo que sería una gesta.

De este modo, llegó ese doble ascenso seguido. En la campaña 2023-24 terminó como campeón de grupo en Tercera, por delante del Real Jaén. No solo recuperó el sitio en Segunda RFEF de manera inmediata, sino que repitió acto seguido de manera sorprendente. En la pasada temporada le costó arrancar con muchos empates en una primera vuelta dominada por el UCAM y cuando lo hizo fue capaz de aprovechar los tropiezos inesperados de La Unión Atlético para que el ascenso directo fuera real. Tres victorias en las tres últimas jornadas, con un 5-0 ante la Deportiva Minera en el partido final, le hizo ser campeón por segundo año consecutivo. El club rompía su techo.

La Primera Federación les esperaba y, cómo no, lo iban a hacer con Antonio Calderón a los mandos. El que ya es un clásico de los banquillos en esas categorías fue renovado como entrenador del primer equipo hasta 2027. Un experimentado técnico que acumula muchas temporadas en Segunda B y Segunda RFEF con equipos como el Cádiz, el Fuenlabrada, el Salamanca UDS o la Balompédica Linense. Todo parecía ideal, pero en pleno éxito ha asomado la mayor preocupación del Juventud Torremolinos.

Impagos y negocio

Y es que en los últimos días ya han surgido informaciones que alertan de varios impagos en un momento en donde el club está en un proceso de venta agilizado por la actual situación deportiva, tan positiva. Se está a la espera de que se confirme en próximas fechas un comprador que siga garantizando la viabilidad y que continúe inyectando dinero.

Por ahora, esos problemas de impagos añadirían incertidumbre más allá del propio proceso de venta en sí. Una situación siempre delicada para un club humilde que ha alcanzado una categoría que no hace tanto le quedaba muy lejana y que ahora se ve también implicado en el fútbol como negocio. Mañana volverá la Liga. Y Joseba Etxeberria espera un rival exigente. Dos ascensos seguidos son un buen aviso a pesar de todo.