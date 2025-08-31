Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus La operación, que permite al esloveno volver al Enrique Roca para liderar al equipo de Etxeberria, costará a los granas 500.000 euros y se cierra tras varias semanas cargadas de incertidumbre en la afición grana

José Otón Domingo, 31 de agosto 2025, 21:06 | Actualizado 21:29h.

El culebrón del fichaje de David Flakus (Maribor, Eslovenia, 23 años) por el Real Murcia ha llegado a su fin. Finalmente el delantero esloveno jugará a las órdenes de Etxeberria en el club grana después de unas negociaciones que han marchado a ritmo lento, sobre todo porque el Castellón, su club de procedencia, no se ha desprendido de él hasta que el mercado de fichajes veraniego ha entrado en su recta final. Hasta este domingo, a poco más de 24 horas para el cierre de plazo, cuando todo ha quedado cerrado.

No obstante, desde hace días el acuerdo entre el futbolista y el Real Murcia por tres temporadas de duración era un hecho. Su representante, incluso, había dejado en el Enrique Roca toda la documentación firmada antes de acometer un viaje fuera de Europa, y hasta las condiciones de su llegada respecto al Castellón estaban pactadas: 500.000 euros en total y el Castellón se guarda el 20% de una futura venta. Una operación con la que incluso el Hellas Verona italiano, su club de origen, recibirá un pellizco.

Por lo tanto, en las próximas horas arrancará en Murcia la segunda etapa de David Flakus tras convencer a la grada del Enrique Roca por su intensidad, decisión y pegada. Jugó 17 partidos de liga regular, más los dos del 'playoff' ante el Nàstic de Tarragona, y marcó 7 goles. Pero sobre todo le cambió la cara a un equipo que creyó en el ascenso hasta el final. Asier Goiria y Joseba Etxeberria ya tienen al '9' al que han esperado durante meses.