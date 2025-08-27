La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando Baiano, David Flakus, Ranko Despotovic, Míchel y Rosinei.

Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia

Fichajes millonarios como los de Baiano, Míchel, Goitom, Kabous o Despotovic fueron un fiasco para una entidad que llevaba 17 años sin sacar la chequera

José Otón

José Otón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:16

Hay aficionados del Real Murcia que piensan que el fichaje de Flakus por el club grana a cambio de 450.000 euros es desorbitado, aunque ... tirando la vista atrás parece un buen negocio, de presente y de futuro, dado el rendimiento del futbolista en Murcia y su edad (23 años). Eso sí, la inversión es moderada si la comparamos con los de sus últimos años en la élite. De ahí que a pesar del desembolso, el montante de la 'operación Flakus' ni siquiera esté entre las más altas de la reciente historia grana.

