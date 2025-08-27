El Hellas Verona, el último obstáculo para la llegada de Flakus al Real Murcia

José Otón Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:33 | Actualizado 17:45h. Comenta Compartir

David Flakus (Maribor, Eslovenia, 23 años) tiene un pie y medio en el Real Murcia. El acuerdo entre el futbolista y la entidad grana es total. De hecho, su representante ya estuvo días atrás en las oficinas del Enrique Roca y lo dejó todo arreglado, mientras que el delantero está esperando una llamada para viajar a Murcia y pasar el reconocimiento médico, aunque ya está buscando residencia cerca de Pinatar Arena. Además, el acuerdo entre el Castellón y el club grana es total.

Como adelantó LA VERDAD, el traspaso se haría finalmente en 450.000 euros, que el club grana desembolsará en dos pagos. Además, habrá bonificaciones en favor del club castellonense en el caso de que la entidad que preside Felipe Moreno suba a Segunda y más tarde a Primera en el periodo en el que Flakus vista la camiseta grana, yéndose en este caso la operación hasta los 600.000 euros.

Pero falta el ok de un protagonista inesperado, un Hellas Verona en el que aterrizó Flakus en 2021 procedente del NK Aluminij esloveno y en el que no llegó a cuajar en su primer equipo. De hecho, el ariete al que aspira el Real Murcia estuvo cedido después por el club transalpino en el NK Bravo esloveno y posteriormente en el De Graafschap holandés, antes de ser traspasado al Castellón hace un año, con el mencionado porcentaje a su favor en caso de una futura venta como la que está a punto de cerrarse entre el equipo valenciano y el Real Murcia. En el equipo grana son optimistas ya que sabe que solo se trata de un fleco que falta por solventar.

