Una fiesta completa en el Enrique Roca

El Real Murcia se desmelenó por fin. Aunque en casa ha disfrutado esta temporada de algún triunfo holgado como el logrado ante el Castilla, necesitaba ... una victoria así, solvente y contundente, tras una jornada en la que casi todo le había beneficiado. Esta vez no hubo ni miedo ni incertidumbre. Saltó al césped del Enrique Roca sabiendo que el Ibiza se había dejado todos los puntos en Alicante, y que el Antequera también sucumbió ante el Sanluqueño de Salmerón, y que ganar podía ser un punto de inflexión en la temporada. Y no falló. La victoria es un soplo de autoestima para el tramo final de una campaña en la que vuelve a estar muy vivo y en la que depende de sí mismo para ser líder y ascender de forma directa, un tren que hace solo unas semanas parecía perdido.

Más allá de los números y los cálculos, lo mejor que dejó el partido fueron las sensaciones anímicas mostradas por un Real Murcia que vuelve a creer. El choque ante el Recreativo de Huelva mostró a un equipo grana igual de implicado que siempre, pero mucho más certero, que tuvo la pegada que no tuvo otras veces y que supo sentenciar el choque antes del descanso. Los delanteros volvieron a estar a la altura de un aspirante al ascenso, que se ha colocado a un punto del Ceuta, el nuevo líder. El Murcia fue convincente, algo que pocas veces había pasado esta temporada en casa y que sucede en un momento de la temporada vital, antes de unas últimas ocho jornadas que van a ser ocho finales para el murcianismo.

Real Murcia: Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Antxon Jaso, Ian Forns, Isi Gómez (Yriarte, 62), Palmberg, Pedro Benito (Carlos Rojas, 62), Juan Carlos Real (Antonio Toral, 84), Davo (Pedro León, 58) y David Flakus (Raúl Alcaina, 84). 3 - 0 Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Alberto López (Davinchi, 28), Rubén Serrano, Rafa Gálvez (Becken, 42) (David Soto, 83), Paolo, Luis Alcalde (Antonio Domínguez, 83), Caye Quintana, David del Pozo, Dani Perejón, Cámara (Zelu, 45) y Raúl Navas. Goles: 1-0, min. 39, Pedro Benito. 2-0, min. 44, David Flakus. 3-0, min. 56, Pedro Benito.

Árbitro: Ruipérez Marín, del comité manchego. Mostró tarjeta amarilla a Paolo e Isi Gómez.

Incidencias: Estadio Enrique Roca, 16.829 espectadores.

Cinco cambios en el once grana

Fran Fernández apostó por su típica revolución semanal y excepto Saveljich, que fue baja por sanción, sentó por decisión técnica a Loren Burón, Cadete, Alcaina y Boateng en relación al choque de Valdebebas de nueve días atrás para dar entrada a Jaso, Davo, Ian Forns, Flakus e Isi Gómez. Y aunque le costó carburar en los primeros minutos, el partido le dio la razón al entrenador almeriense, que sabía que no podía fallar una vez más y que zanja el debate sobre su continuidad.

De hecho, en la primera parte el Real Murcia fue de menos a más. De inicio el equipo grana no tuvo la pelota, estuvo agazapado atrás, hasta que decidió dar un paso adelante a los veinte minutos. Antes el Recreativo de Huelva dio algún susto, como con un disparo lejano de Cámara. El de Iñigo Vélez fue un equipo con mejor trato de balón que generó un disparo de Paolo que fue atrapado por Gazzaniga en la mejor ocasión visitante del primer acto. Al equipo grana le faltaba chispa, más energía, hasta que se desmelenó y se fue para arriba.

Todo cambió en el minuto 25, cuando David Vicente, en una internada por la derecha, puso un balón a Real en el área al que no llegó por milímetros. Dos minutos más tarde fue Alberto González el que cayó dentro del área, aunque el colegiado no estaba dispuesto a pitar nada a favor del equipo grana, y mucho menos un penalti. Real disparó arriba, igual que Flakus. Los de Fran Fernández cada vez se mostraban más incisivos y hambrientos. Hasta que a los 39 minutos un gran pase de Davo a Flakus acabó con una asistencia genial del esloveno para Pedro Benito, que solo tuvo que empujar el balón en boca de gol.

Al Real Murcia le salía todo a la perfección, incluso a la hora de que el Recreativo perdiera por lesión a dos futbolistas antes del descanso como el exgrana Alberto López y Rafa Gálvez. Los granas seguían a lo suyo, también Flakus, que demostró que es titular por derecho propio tras convertir en gol un pase en largo de Gazzaniga. El ariete grana, ausente en Valdebebas, resolvió la situación con una milimétrica vaselina ante la salida de Rubén Gálvez. 2-0, el Real Murcia volaba. Incluso pudo hacer el tercero en otro gran remate de Flakus que esta vez sí pudo desbaratar con una gran parada el meta visitante.

El equipo grana, pese al 2-0, no tenía una misión fácil para la segunda mitad. Necesitaba mantener la misma intensidad que en los últimos veinte minutos de la primera para que el partido no se le complicara ante un rival que se estaba jugando la vida. Incluso no estaría de más conseguir un resultado más abultado para que la afición grana, en un año difícil por los malos resultados en casa, se llevara una alegría de verdad. Para eso su equipo tenía que materializar situaciones de ataque, como la que disfrutó Juan Carlos Real, que mandó a las nubes una inmejorable asistencia de Davo, que también fue creciendo con el partido y que dejó destellos de futbolista de un nivel superior.

El público hizo la ola

Pero el que no falló después fue Flakus, que en una gran jugada de delantero peleó por un balón dentro del área para, de espaldas al portero, sirvió a Davo, que en vez de intentar el disparo asistió a Pedro Benito, que con un remate sutil hizo el 3-0. El Enrique Roca estalló de júbilo, se soltó el corsé, se dejó llevar y hasta hizo la ola. Esta victoria no era como la de otros días. La fiel afición grana disfrutaba de la implicación de sus jugadores y de que el Real Murcia quisiera más. Juan Carlos Real mandó un balón a la madera y Fran Fernández aprovechó para dar oxígeno a su equipo y minutos a futbolistas que los necesitan como Pedro León, Yriarte y hasta Carlos Rojas, inédito desde hace muchas semanas.

El equipo grana, de forma inconsciente, se sintió saciado y bajó la intensidad, aunque siguió dejando detalles de calidad. Los futbolistas se mostraron más relajados, se atrevieron más, se soltaron, pero también se descuidaron en defensa. David Vicente pudo hacer el cuarto con un disparo cruzado que se fue cerca del palo, pero también Paolo pudo hacer el 3-1 con una jugada mal despejada por la defensa grana que acabó con un disparo a la madera del atacante onubense. Pero todo estaba decidido, más allá de las ocasiones falladas por ambos equipos.

El Real Murcia administró los minutos con seriedad hasta el pitido final y se fue a casa con los deberes hechos y sabiendo que se enfrenta a ocho semanas que le pueden dar la gloria. Una situación, la de pelear por el primer puesto, que no había saboreado tan de cerca en sus tres primeros años en una nueva Primera Federación que dentro de dos meses quizás sea solo un mal sueño.