Directo | Real Murcia - Sevilla Atlético

20:19

El once de Joseba Etxeberria

Diego Piñeiro repite en la portería grana. Continúa el esquema de tres centrales, pero esta vez con Andrés López como tercer central. En el centro del campo estarán Sekou y Moyita. En la parte ofensiva no está Pedro Benito que hoy partirá desde el banquillo. En su puesta entra Juan Carlos Real, que también estará acompañado de Ekain. Y David Flakus, en punta (5221)

Existe la posibilidad, escasa, de que sea una 4231 con Flakus de extremo izquierdo y David Vicente de extremo derecho. Este esquema es complicado, pero posible