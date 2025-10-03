Directo | Real Murcia - Sevilla Atlético
El conjunto de Joseba Etxeberria quiere salir de este mal momento con una victoria en casa ante el filial sevillista
Javier Brocal
Viernes, 3 de octubre 2025, 21:05
21:21
5' | 0-0 |
El Real Murcia tiene más iniciativa con la pelota. Ha tenido un par de llegadas con centro laterales, pero sin remate alguno. Buena imagen de los pimentoneros
21:16
1' | 0-0 | Comienza el partido
21:13
Saltan ambos equipos al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia
20:59
Los jugadores de Real Murcia y Sevilla Atlético ya se encuentran en sus respectivos vestuarios preparados para el comienzo del duelo
20:19
El once de Joseba Etxeberria
Diego Piñeiro repite en la portería grana. Continúa el esquema de tres centrales, pero esta vez con Andrés López como tercer central. En el centro del campo estarán Sekou y Moyita. En la parte ofensiva no está Pedro Benito que hoy partirá desde el banquillo. En su puesta entra Juan Carlos Real, que también estará acompañado de Ekain. Y David Flakus, en punta (5221)
Existe la posibilidad, escasa, de que sea una 4231 con Flakus de extremo izquierdo y David Vicente de extremo derecho. Este esquema es complicado, pero posible
20:15
Alineación del Sevilla Atlético
Alberto Flores; Jorge Moreno, Tamiou Kpebane, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Miguel Sierra, Pablo Rivera, Nico Guillén, Abde Raihani; Álex Costa
ONCE | ¡Esta es la alineación del #SevillaAtlético para enfrentarse al @realmurciacfsad!#VamosSAT ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/15noFpzU6K— Sevilla Atlético y Cantera Sevilla FC (@CanteraSFC) October 3, 2025
20:13
Alineación del Real Murcia
Diego Piñeiro; David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Andrés López, Cristo Romero; Sekou, Moyita; Ekain, Juan Carlos Real; David Flakus.
J6 | 📝 Ya tenemos la 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗔 del @realmurciacfsad— Real Murcia CF (@realmurciacfsad) October 3, 2025
🔒 De la mano de @GesaSeguros#RealMurciaSevillaAtpic.twitter.com/YS3RclBKBR
18:44
Duelo de entrenadores: Joseba Etxeberria vs Jesús Galván
Ambos entrenadores nunca se han enfrentado
El vasco se han enfrentado solo 1 vez al Sevilla Atlético y le venció 2-0 con el Tenerife 17/18 en las islas cuando se encontraban en Segunda División
Galván se ha enfrentado 2 veces a los granas, ambas en la temporada 24/25, 1 victoria como visitante y 1 derrota como local (J1 - Doblete Pedro León)
18:43
El pasado de los Real Murcia - Sevilla Atlético
Ambos equipos se han enfrentado 10 veces en tierras murcianas: 3 victorias RMU, 5 empates, 2 victorias SEV. Resultados divididos
Los granas llevan 6 partidos consecutivos sin ganar. El último triunfo fue en 2008 y en Segunda División (1-0 con gol de Despotović)
La temporada pasada ganaron los sevillistas y ocurrió el lamentable hecho de lanzar botellas de agua al terreno de juego que pudo costar el cierre del Enrique Roca de Murcia, pero que solo quedó en una multa
18:41
Jugadores del Sevilla Atlético a destacar:
Álex Costa. Delantero centro del equipo. Aún no ha marcado en esta campaña 25/26, pero en la temporada 24/25 marcó 10 goles con la Ponferradina y su fichaje ronda los 250.000€
Miguel Sierra. Extremo derecho, capaz de jugar en ambas bandas. Suma 1 asistencia en 4 partidos. Fue el máximo asistente del Sevilla Atlético en la 24/25 (6)
Alberto Collado. Mediapunta, aún no se ha asentado con la titularidad. Internacional con la Selección Española. 1 gol en 5 partidos. La temporada pasada aportó 4 goles (2 tantos y 2 asistencias) y llegó a debutar con el primer equipo
Más: Sergio Martínez, Pablo Rivera, Alberto Flores (recordemos que dio mucho follón con la afición), Iker Muñoz, Abde Raihani...
18:38
Sevilla Atlético, el rival del Real Murcia
Su inicio de liga es similar al de los granas, ya que suman 4 puntos de 15 posibles. Sus números son 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Sus cifras goleadoras no son positivas: 3 goles a favor y 5 en contra. Su faceta visitante no está siendo la mejor, porque acumulan 1 empate (contra el Europa) y 1 derrota (contra el Eldense).
18:32
Un partido correspondiente a la jornada 6 del Grupo 2 de Primera Federación. Es el segundo encuentro que abre la jornada tras el duelo de filiales entre Villarreal B y Atlético de Madrid B.
18:31
¡Buenas tardes! Comienza el minuto a minuto del partido entre el Real Murcia y Sevilla Atlético
