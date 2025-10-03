La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

David Flakus se lamenta tras un disparo ante el Villarreal B. Andrés Molina / AGM

Directo | Real Murcia - Sevilla Atlético

El conjunto de Joseba Etxeberria quiere salir de este mal momento con una victoria en casa ante el filial sevillista

Javier Brocal

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:05

21:21

5' | 0-0 |

El Real Murcia tiene más iniciativa con la pelota. Ha tenido un par de llegadas con centro laterales, pero sin remate alguno. Buena imagen de los pimentoneros

21:16

1' | 0-0 | Comienza el partido

21:13

Saltan ambos equipos al terreno de juego del Enrique Roca de Murcia

20:59

Los jugadores de Real Murcia y Sevilla Atlético ya se encuentran en sus respectivos vestuarios preparados para el comienzo del duelo

20:19

El once de Joseba Etxeberria

Diego Piñeiro repite en la portería grana. Continúa el esquema de tres centrales, pero esta vez con Andrés López como tercer central. En el centro del campo estarán Sekou y Moyita. En la parte ofensiva no está Pedro Benito que hoy partirá desde el banquillo. En su puesta entra Juan Carlos Real, que también estará acompañado de Ekain. Y David Flakus, en punta (5221)

20:15

Alineación del Sevilla Atlético

Alberto Flores; Jorge Moreno, Tamiou Kpebane, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Miguel Sierra, Pablo Rivera, Nico Guillén, Abde Raihani; Álex Costa

20:13

Alineación del Real Murcia

Diego Piñeiro; David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Andrés López, Cristo Romero; Sekou, Moyita; Ekain, Juan Carlos Real; David Flakus.

18:44

Duelo de entrenadores: Joseba Etxeberria vs Jesús Galván

Ambos entrenadores nunca se han enfrentado

El vasco se han enfrentado solo 1 vez al Sevilla Atlético y le venció 2-0 con el Tenerife 17/18 en las islas cuando se encontraban en Segunda División

18:43

El pasado de los Real Murcia - Sevilla Atlético

Ambos equipos se han enfrentado 10 veces en tierras murcianas: 3 victorias RMU, 5 empates, 2 victorias SEV. Resultados divididos

Los granas llevan 6 partidos consecutivos sin ganar. El último triunfo fue en 2008 y en Segunda División (1-0 con gol de Despotović)

18:41

Jugadores del Sevilla Atlético a destacar:

Álex Costa. Delantero centro del equipo. Aún no ha marcado en esta campaña 25/26, pero en la temporada 24/25 marcó 10 goles con la Ponferradina y su fichaje ronda los 250.000€

Miguel Sierra. Extremo derecho, capaz de jugar en ambas bandas. Suma 1 asistencia en 4 partidos. Fue el máximo asistente del Sevilla Atlético en la 24/25 (6)

18:38

Sevilla Atlético, el rival del Real Murcia

Su inicio de liga es similar al de los granas, ya que suman 4 puntos de 15 posibles. Sus números son 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Sus cifras goleadoras no son positivas: 3 goles a favor y 5 en contra. Su faceta visitante no está siendo la mejor, porque acumulan 1 empate (contra el Europa) y 1 derrota (contra el Eldense).

18:32

Un partido correspondiente a la jornada 6 del Grupo 2 de Primera Federación. Es el segundo encuentro que abre la jornada tras el duelo de filiales entre Villarreal B y Atlético de Madrid B.

18:31

¡Buenas tardes! Comienza el minuto a minuto del partido entre el Real Murcia y Sevilla Atlético

Directo | Real Murcia - Sevilla Atlético

