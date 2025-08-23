La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria, entrenador del Real Murcia, da indicaciones a la plantilla durante un entrenamiento en esta pretemporada. REAL MURCIA
Real Murcia

Cuenta atrás para que el Real Murcia cuadre una plantilla que aspire a todo

A poco más de una semana del cierre del mercado, la banda izquierda y la delantera son los últimos deberes para Asier Goiria

David Soria

David Soria

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:13

Dentro de solamente una semana, la Liga en el grupo 2 de Primera Federación ya habrá comenzado con el partido Nàstic-Algeciras. Al mismo ... tiempo, el mercado de fichajes estará viviendo sus últimas y quizá decisivas horas. En ese contexto, puede que todo esté ya cerrado en el Real Murcia cuando los de Joseba Etxeberria debuten el lunes 1 de septiembre visitando el campo del Marbella. Todo dependerá de los próximos días. Todavía queda algún cabo suelto y Asier Goiria aún tiene trabajo a la hora de terminar de configurar la mejor plantilla posible.

