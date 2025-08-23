Cuenta atrás para que el Real Murcia cuadre una plantilla que aspire a todo

Dentro de solamente una semana, la Liga en el grupo 2 de Primera Federación ya habrá comenzado con el partido Nàstic-Algeciras. Al mismo ... tiempo, el mercado de fichajes estará viviendo sus últimas y quizá decisivas horas. En ese contexto, puede que todo esté ya cerrado en el Real Murcia cuando los de Joseba Etxeberria debuten el lunes 1 de septiembre visitando el campo del Marbella. Todo dependerá de los próximos días. Todavía queda algún cabo suelto y Asier Goiria aún tiene trabajo a la hora de terminar de configurar la mejor plantilla posible.

Posiciones clave Lateral izquierdo Con dos fichas séniores y la posible salida de Cadete, Andrés o Mier son opciones para cubrir a Cristo.

Extremo izquierdo Bustos es el único jugador tras el traspaso de Toral, con el zurdo Zeka en la derecha.

Delantero La ficha sénior que se pueda liberar iría al ataque, con la opción de Flakus aún sin descartarse.

El director deportivo grana sabe que se mueve bajo unas reglas fijas que marca la competición. Tiene que equilibrar las necesidades futbolísticas con el número permitido de determinadas fichas. En la actualidad, la primera plantilla del Murcia cuenta con 22 futbolistas. El dato más importante es que tiene ocupadas las 18 fichas sénior que se pueden tener como máximo. Las restantes cuatro son sub-23 después de la salida de Antonio Toral y de los fichajes recientes de Antonio David y Diego Piñeiro. Tras una tanda de refuerzos que superaban los 23 años, llegó el turno de acertar con esos otros jugadores que deben redondear el plantel. En el caso del primero, por ejemplo, también se trata del único mediocentro de perfil defensivo puro.

La llegada de Piñeiro para competir con Gazzaniga resolvió uno de los asuntos que aún tenía entre manos Goiria. La defensa ya había quedado muy armada con David Vicente y Jorge Mier en el lateral derecho, Alberto González, Saveljich o Jaso en el centro de la zaga o Cristo Romero en el lateral izquierdo. También tienen contrato Andrés y Kike Cadete. La medular mantuvo a Joao Pedro Palmberg y a Isi Gómez y sumó a Antonio David y Moyita, mientras que en las bandas renovó Pedro León y llegaron Zeka y Bustos. Más arriba, continuaron Juan Carlos Real, Pedro Benito y Matheus Cadorini y se sumaron Ekain y Alex Schalk.

El carril zurdo

Pero con la portería ya cubierta con uno de los jugadores sub-23 pendientes y otras posiciones ya ocupadas, aún quedan deberes o temas por resolver con ese encaje de fichas en juego. La banda izquierda y la delantera son las zonas en la que todavía se esperan cambios. Así, en el lateral izquierdo el equipo cuenta con dos jugadores: Cristo y Cadete. Sin embargo, ambos tienen más de 23 años. En la derecha ya se han empleado dos fichas sénior con la dupla que forman David Vicente y Mier.

Hace falta una ficha sénior y la salida de Cadete sería la llave. Ian Forns, que llegó cedido en el pasado mercado invernal, ha fichado por el Betis Deportivo. Un joven con proyección que ya no repetirá como grana. La dirección deportiva podría buscar otra opción lo más semejante posible, pero otra opción estaría en casa con Andrés Carmona. Aún sub-23, el central zurdo también podría desempeñarse en el lateral izquierdo de manera eventual. Y hasta Mier podría ocupar el lateral contrario como ya hizo la temporada pasada.

El club grana cuenta hasta el momento con 18 fichas séniores, la cantidad máxima permitida en Primera Federación

Otro tema pendiente está en la misma banda. Tras la salida de Antonio Toral traspasado al filial verdiblanco, el Real Murcia cuenta ahora con un único extremo izquierdo. Se trata de Álvaro Bustos, uno de los fichajes del verano y uno de los jugadores que deben ser diferenciales durante la competición. También es zurdo Agim Zeka, otro refuerzo, aunque su posición preferente es a banda cambiada en la derecha, en donde Etxeberria también cuenta con Pedro León o con el delantero Pedro Benito.

Un punta

La figura del delantero, un '9' que sea determinante, sería la que más requiere esa ficha senior que ahora no hay. Y David Flakus es un nombre que no deja de asomar en todo el verano para que vuelva a vestir la elástica grana. Ha jugado en los amistosos del Castellón en pretemporada y en Santander estuvo convocado. Su técnico, Johan Plat, en la previa ante el Valladolid, abrió la opción de que aún se produzcan algunas salidas más en la plantilla aunque no fue concluyente al ser preguntado por nombres concretos como el de Flakus. Contra el conjunto vallisoletano, en el encuentro celebrado ayer, fue convocado otra vez.

Hay que recordar que la intención de Joseba Etxeberria es la de contar con no más de 21 o 22 futbolistas. El técnico vasco lo prefiere así para que todos los integrantes de la plantilla puedan sentirse partícipes. Más calidad que cantidad. Supondría una diferencia con la temporada pasada, en la que Fran Fernández manejó en la segunda vuelta un total de 25 jugadores incluyendo a Palmberg y Cadorini, que tenían ficha del filial pero con dinámica del primer equipo. El mercado va llegando al final y los últimos movimientos tendrán que cuadrar posiciones y fichas en una plantilla que aspirará a lo máximo un año más.

Joseba Etxeberria, que no quiere plantillas largas, tiene en la actualidad 22 jugadores del primer equipo a su disposición

La liga, en La 7

Por otro lado, La 7 anunció ayer que emitirá los mejores partidos del Real Murcia y del FC Cartagena durante la próxima temporada en Primera Federación sumándose de ese modo a otras televisiones autonómicas. Según el ente regional, en total serán 20 los encuentros, tanto los que jueguen en casa como los que disputen fuera, y está garantizada la emisión de los dos derbis. El primero será el fin de semana del 7 de diciembre en el Cartagonova y el segundo se celebrará e l fin de semana del 22 de febrero en el Enrique Roca.

La cadena pública también confirmó que las retransmisiones comenzarán el fin de semana del 21 de septiembre con el duelo entre el FC Cartagena y el Hércules en el estadio Cartagonova correspondiente a la jornada 4. Los partidos podrán seguirse en abierto y exclusivamente a través de la TDT. Según avanzó igualmente La 7, los encuentros tendrán previas, habrá presencia en los estadios y se contará con producción propia.