Colunga: «Nuestro mensaje es que vamos día a día» El entrenador del Real Murcia no quiere relajación por los buenos resultados ni despistes por la Copa y el derbi contra el Cartagena antes de la visita del Alcorcón

David Soria Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

La temporada no se detiene para un Real Murcia en plena forma. Después de sumar 10 puntos de los últimos 12, este domingo recibirá al Alcorcón (18.15 horas) con el objetivo de sumar una victoria más en un duelo entre dos candidatos al 'playoff'. Luego llegará la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Cádiz y la visita al FC Cartagena. «Todos los partidos son importantes. Quizá el derbi tiene una parte emocional mayor, pero lo importante es el partido de Alcorcón», subrayó Adrián Colunga en la previa.

El entrenador grana trabaja también para que no haya un exceso de confianza dentro de la plantilla por la buena racha. «Los resultados facilitan todo. Que las cosas estén saliendo, que estemos sumando puntos, hace que la gente esté contenta. No por ello tiene que haber relajación. El mensaje del cuerpo técnico es que vamos día a día».

El técnico no espera recuperar a ninguno de los seis jugadores que ya fueron baja la semana pasada por lesión. Colunga no marca plazos: «Lo importante es no correr riesgos. Se trata de recuperarse al 100%, sobre todo en lesiones musculares que pueden derivar en más tiempo. Vamos a intentar que se recuperen lo antes posible».

El entrenador admitió que Héctor y Jorge pueden seguir en el centro de la defensa. «No es un premio que jueguen con el primer equipo, es que están capacitados. Tienen mi confianza», insistió. También destacaron en Antequera los centrocampistas Sekou y Antonio David. «Podemos plantear un doble pivote jugar con tres. Podemos compaginar perfiles», indicó.