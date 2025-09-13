El Atlético Madrileño, próximo rival del Real Murcia, un filial en crecimiento en un año de cambios

El Atlético de Madrid B ahora se llama Atlético Madrileño y juega en Alcalá de Henares. Estrena nombre, recuperando la denominación histórica, y sede, dejando ... Majadahonda. No serán las únicas novedades que se encontrará el Real Murcia en el conjunto colchonero cuando le visite mañana (12.00 horas) en la tercera jornada de Liga en Primera Federación. Los cambios de relevo tan habituales en los filiales se han producido este verano en los atléticos, que siguen teniendo a Fernando Torres, renovado en el banquillo hasta 2027, como la mejor guía para los jóvenes que intentan abrirse camino.

Los últimos años han sido prolíficos, precisamente tras haber tocado fondo. La trayectoria ha sido al alza desde el descenso a Tercera que sufrió en 2021. Se rehizo de inmediato. En 2022 logró subir a Segunda Federación y en 2023 repitió para ascender esta vez a Primera Federación. Tevenet cerró su ciclo en 2024 logrando la permanencia en la categoría de bronce. Y ya con Fernando Torres, que mientras tanto fue acumulando éxitos en el Juvenil, el Atlético Madrileño consiguió consolidarse. Incluso la temporada pasada apuró sus opciones de 'playoff' a Segunda División hasta casi el final.

Pero un filial tiene por encima de todo una función formativa y entre una y otra categoría fueron desarrollándose futbolistas como Carlos Martín, que ya debutó en Primera División cedido en el Alavés y ahora está en el primer equipo rojiblanco, Sergio Díez, en la UD Ibiza tras pasar por el Recreativo de Huelva y el Celta Fortuna, Sergio Guerrero, 'Mini', rodado en Segunda División con el FC Cartagena el año pasado y este en el fútbol polaco, o Álex Calatrava, ya fijo en el fútbol profesional con el Castellón.

Ya no están Diego Bri, El Jebari o Adrián Niño, pero siguen Boñar, Serrano, Jano o la dupla formada por Janneh y Rayane

Este verano ha sido un periodo de más cambios y más jugadores han salido encontrando oportunidades en el fútbol profesional. Nombres como Diego Bri (Córdoba), Pablo Pérez (Mirandés), Salim El Jebari (Mirandés) o Mestanza (Getafe) han salido cedidos. Mientras, se produjeron los traspasos de otros como Adrián Niño (Málaga), Iturbe (Elche), el 'veterano' Víctor Mollejo (Burgos), Abde (Sevilla Atlético) o Gismera (Betis Deportivo).

Ahora ese núcleo duro lo forman Boñar, Javi Serrano, Julio Díaz, Spina, Kostis o Jano Monserrate. Con ellos siguen las dos últimas perlas de la cantera, un Omar Janneh (ocho goles) y un Rayane Belaid (seis) que ya se hicieron un hueco en el filial la temporada pasada. En las primeras jornadas también se han mostrado Koke Mota e Iker Luque desde los extremos.

Deberán ser los pilares y ayudar a los nuevos que han llegado. Aunque los fichajes no andan faltos de experiencia. Muchos ya saben lo que es la exigencia del fútbol profesional o la presión de clubes históricos o primeros equipos. Morcillo llegó del Sabadell, Puric del Racing de Ferrol, Bellotti del Intercity, Barboza del Córdoba y Dario Sits es internacional con Letonia. Una lista que encabeza Arnau Ortiz, rumbo de los 24 años y con el punto de maduración de haber pasado ya por el Real Murcia, el Eldense, el FC Cartagena y el fútbol polaco.

«Es un filial muy dinámico y muy ofensivo. Acumula mucha gente en ataque», advierte Etxeberria, técnico del Real Murcia

Un rival incómodo

Está por ver de lo que es capaz un filial que la temporada pasada terminó séptimo, a cuatro puntos del quinto. Por ahora aún no ha ganado, empatando en casa (0-0) y perdiendo el otro día en Cartagena (3-2). «Depende de cómo se vayan adaptando a la competición y cómo se vayan conjuntando. Por el nivel de los futbolistas tiene muchas posibilidades de estar arriba», valoró Joseba Etxeberria.

Igualmente explicó que «es un filial muy dinámico y muy ofensivo. Nos va a incomodar». Del mismo modo, avanzó que «tiene características muy diferentes al resto de los equipos. Acumula mucha gente arriba. Nos va a obligar a estar muy bien defensivamente e intentar ser determinantes en ataque».

Y para afrontar esa exigencia, el entrenador grana deberá montar el mejor equipo posible para sumar los primeros tres puntos a domicilio después de la derrota en Marbella. «El principio de partido estuvo bien y hay que darle continuidad. Esta semana hemos hablado del equipo que queremos ser. Nos tenemos que parecer más al partido ante el Elche. Más alegres, valientes y verticales».

Patrocinio del Tranvía

Por otra parte, el club presentó ayer el acuerdo de patrocinio con El Tranvía de Murcia. Lo hizo en la plaza del estadio Enrique Roca, en donde ya se puede ver una lona exterior con la imagen de este transporte público. En el evento estuvieron presentes Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, Juanjo Fernández, vicepresidente grana, José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes, y Severiano Arias, en representación del Tranvía de Murcia.

José Francisco Muñoz indicó que «apostamos por refuerzos en los días de partidos de gran afluencia a través del tranvía, añadido a la nueva línea que unirá desde El Palmar hasta el estadio, pasando por el Barrio del Carmen y Espinardo. También se estudia habilitar solares municipales como zonas de aparcamiento en jornadas de partido». «Agradecemos este patrocinio como un paso más en la unión entre instituciones municipales y el Real Murcia», añadió el máximo dirigente grana.