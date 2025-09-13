La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Núcleo duro. Jano Monserrate, jugador del Atlético Madrileño, persigue un balón ante Nacho Sánchez, del FC Cartagena. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Real Murcia

El Atlético Madrileño, próximo rival del Real Murcia, un filial en crecimiento en un año de cambios

Comandado un año más por Fernando Torres, ha fichado piezas más expertas tras rozar el 'playoff'

David Soria

David Soria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:25

El Atlético de Madrid B ahora se llama Atlético Madrileño y juega en Alcalá de Henares. Estrena nombre, recuperando la denominación histórica, y sede, dejando ... Majadahonda. No serán las únicas novedades que se encontrará el Real Murcia en el conjunto colchonero cuando le visite mañana (12.00 horas) en la tercera jornada de Liga en Primera Federación. Los cambios de relevo tan habituales en los filiales se han producido este verano en los atléticos, que siguen teniendo a Fernando Torres, renovado en el banquillo hasta 2027, como la mejor guía para los jóvenes que intentan abrirse camino.

