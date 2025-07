Un ascenso con el Real Murcia, próximo reto

La presentación de Álvaro Bustos por parte de Asier Goiria podría valer para muchos jugadores del Real Murcia. «Es un chico que conoce la ... categoría y que sabe lo que son los ascensos», comentó ayer el director deportivo. Y es que no es el único futbolista grana que sabe lo que es dar el salto hasta la Segunda División, el objetivo que los murcianistas anhelan desde hace muchos años. Hasta seis miembros de la actual plantilla ya han conseguido subir desde el tercer escalón del fútbol español, acumulando nueve entre todos. Y otros conocen lo que es lograrlo a Primera o, incluso, subir jugando ya en el estadio Enrique Roca y jugando con el Murcia.

El caso de Bustos es el más destacado. Es el único que ha logrado un total de tres ascensos a Segunda. El primero lo consiguió en el Mallorca en la temporada 2017-18. Aún en la antigua Segunda B, fue campeón de grupo y en el 'playoff' superó al Mirandés y al Rayo Majadahonda. Tuvo que esperar algunos años para los dos siguientes, pero entonces llegaron de manera consecutiva. Ya en la actual Primera Federación, los logró en el Racing de Santander, como campeón de grupo en la 2021-22, y en el Alcorcón 2022-23, en este caso a través de las eliminatorias de ascenso. Y casi sigue con la racha. Ya el pasado junio, en la Ponferradina, se quedó a las puertas de sumar ante el FC Andorra el cuarto en su carrera.

Con una experiencia así, la cuestión interesante sería qué análisis se puede sacar y qué factores podrían ser los más importantes para haber tenido ese éxito. La respuesta de Bustos, una voz autorizada, no es única. No hay tantos puntos en común y cada caso ha tenido su propia historia. «He vivido ascensos en los que empezaba mal la temporada y con un buen tramo final lograbas el objetivo y viceversa. O con una regularidad desde el principio. Hay pocas similitudes entre las temporadas. Ojalá esta temporada se parezca a las otras en el resultado final», explicaba como nuevo jugador grana.

Campeones de grupo

También tiene vivencias muy cercanas Gianfranco Gazzaniga. El portero grana desde el verano pasado también ha repetido. En su caso lo consiguió hasta en dos ocasiones. Primero lo hizo con la Ponferradina, en la temporada 2018-19 y también a través del 'playoff'. Y más tarde, con el Racing de Ferrol, quedó primero en su grupo en la 2022-23. Curiosamente, fue el rival directo del Alcorcón de Bustos, que acabó segundo. Al final ambos tuvieron un desenlace feliz.

Otros cuatro jugadores más se unen a esa lista de privilegiados. Jorge Mier y Antxon Jaso, que este verano renovaron con el Real Murcia, celebraron juntos el ascenso del Amorebieta a Segunda en la temporada 2022-23, cuando los de Urritxe lograron subir a la categoría de plata terminando como campeones en un grupo que compartieron con los granas. Por su parte, dos fichajes también han probado el éxito. Sergio Moyita lo hizo en el Castellón en la 2023-24, igualmente como primero de grupo. Y antes, en la 2020-21, Ekain subió en las filas de la UD Ibiza en la temporada de la reestructuración de la Segunda B y a costa del UCAM en la final del 'playoff'. De hecho, hizo el gol del ascenso con un penalti en la segunda parte.

Otros ascensos

Pero hay más casos a destacar de jugadores que saben lo que es ascender, en este caso, a Primera División. Es lo que ocurre con Esteban Saveljich, que dos veces subió a la máxima categoría del fútbol español. Lo hizo en el Levante de la temporada 2016-17 y en el Rayo Vallecano de la 2020-21. De igual modo, Juan Carlos Real ascendió dos veces a Primera. Lo logró con el Deportivo de La Coruña, en la 2013-14, y en el Huesca, en la 2019-20. Por su parte, Pedro León también tiene un ascenso a Primera, el que consiguió con el Real Murcia en la temporada 2006-07.

El capitán es uno de los dos jugadores de la actual plantilla que, además, saben lo que es subir con la camiseta grana. El otro es Alberto González, único superviviente del ascenso a Primera Federación en Alicante en la campaña 2021-2022. Finalmente, otro caso particular es el del neerlandés Alex Schalk, que en la campaña 2018-19 logró con el Servette suizo el ascenso a la máxima categoría. A la plantilla de Etxeberria no le faltará experiencia para saber cómo manejarse con un ascenso en juego. Varios lo han vivido. Y han triunfado en el intento.

«Jugar en un club así es lo que más me llena», afirma Bustos

Álvaro Bustos hizo 10 goles con la Ponferradina. Fue la mejor cifra de su carrera. «Te firmo no hacerlos y conseguir el objetivo», admitió en su presentación como nuevo jugador del Real Murcia. El extremo, de 30 años, llega al Enrique Roca para sumar otro ascenso a su currículum después de que en El Toralín le faltara «poner la guinda». Exfutbolista del Mallorca, el Racing de Santander o el Recreativo, la exigencia le motiva: «Jugar en un club y en un estadio así, con una afición como esta, es lo que más me llena». A pesar de tener más ofertas, «el Murcia era una oportunidad que no podía dejar pasar».

El gijonés se ha reencontrado con Alberto González, compañeros en el Sporting B. «Cuando salió la opción de fichar, lo primero que hizo Alberto fue decirme que viniera. Y cuando decidí venir lo primero que hice también fue hablar con él. El tener una buena relación fuera del campo con una persona tan importante dentro del vestuario hace que te acoples más fácil. No solo con Alberto. Los demás son una gozada», admitió.

Estilo ideal

Bustos ya se puso a las órdenes de Etxeberria ante el Albacete. «Siempre me voy a llevar bien con un entrenador que le da importancia a los extremos», confesó. Y es que «el plan de juego es ideal. Quiere que los extremos lleguemos, que demos amplitud. Me viene como anillo al dedo y voy a intentar aprovecharlo».