«Ante el Elche dimos un paso al frente», valora el entrenador del Real Murcia

El pospartido del Elche y la previa contra el Juventud Torremolinos prácticamente se mezclan en el Real Murcia. Y todo en una semana en ... la que, el lunes, también fue el debut en Liga. «Tuvimos un tropiezo en Marbella y hubo cosas que no me gustaron. Después de ese inicio muy bueno empezamos a ser temerosos sobre todo con el balón y eso no lo vamos a permitir. Ayer el equipo dio un paso al frente ante un gran rival. Nosotros queremos y vamos a ser un equipo valiente», indicó Joseba Etxeberria ante los medios.

Además, el técnico insistió sobre el estilo de juego que quiere implantar en el equipo. «Nuestra idea es ser atrevidos y mirando constantemente la portería rival. No se puede hacer todo el tiempo en cada partido, pero sí podemos exigirnos hacerlo el mayor tiempo posible. Ayer el equipo demostró que está capacitado para hacerlo ante un gran rival», valoró. Uno de los protagonistas fue Flakus, muy ovacionado en su regreso al Murcia y que asistió a Pedro Benito en el 3-1 definitivo. «Es un delantero de otra categoría, un delantero diferencial», señaló.

Problemas físicos

Del mismo modo, el técnico advirtió que el Juventud Torremolinos, primer visitante en Liga, también intentará tocar como los de Eder Sarabia a pesar de las diferencias de categoría: «Hay equipos que también tienen esa idea combinativa de sacar el balón jugado desde atrás y de atraer rivales para poder progresar. El Torremolinos es uno de ellos. Vienen en una dinámica buena, con un ascenso y con un estilo asociativo muy de Calderón, nos van a exigir».

El Murcia volverá a estar pendiente de los problemas físicos en varios de sus jugadores. «Salvo la lesión de Andrés, que fue una microrrotura muscular, las demás han sido en lances del juego como la rodilla de Zeka o ayer Saveljich. El otro día Mier también tuvo un susto en la rodilla él solo. Son cosas que pasan durante la temporada y esperamos recuperar a toda la gente porque será bueno para la competencia interna», indicó.