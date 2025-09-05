La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Etxeberria, este viernes. R. Murcia

«Ante el Elche dimos un paso al frente», valora el entrenador del Real Murcia

Etxeberria espera a un Torremolinos que también quiera jugar el balón desde atrás e insiste en que «queremos y vamos a ser un equipo valiente»

David Soria

David Soria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47

El pospartido del Elche y la previa contra el Juventud Torremolinos prácticamente se mezclan en el Real Murcia. Y todo en una semana en ... la que, el lunes, también fue el debut en Liga. «Tuvimos un tropiezo en Marbella y hubo cosas que no me gustaron. Después de ese inicio muy bueno empezamos a ser temerosos sobre todo con el balón y eso no lo vamos a permitir. Ayer el equipo dio un paso al frente ante un gran rival. Nosotros queremos y vamos a ser un equipo valiente», indicó Joseba Etxeberria ante los medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  7. 7 Cervemur se convertirá en un mercadillo de rock y metal
  8. 8 El Supremo tramita el recurso municipal contra las obras del Hospital Naval de Cartagena
  9. 9

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  10. 10 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Ante el Elche dimos un paso al frente», valora el entrenador del Real Murcia

«Ante el Elche dimos un paso al frente», valora el entrenador del Real Murcia