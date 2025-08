Álvaro Aquino, otro 'torito' en el Murcia

La cosa va de familia y de talentos precoces. «Creo que ha jugado antes en el Imperial que tú», le comentaron a un Dani Aquino ... que también pensaba eso. Acababa de ver cómo debutaba en el filial del Real Murcia su hermano pequeño, Álvaro. Lo había hecho con 16 años. Dani, con esa edad, ya había jugado en el primer equipo pero tendría que esperar para hacerlo con el Imperial. Álvaro Aquino ya tiene 17 y el pasado miércoles, todavía en edad juvenil, fue noticia al estrenarse con el conjunto de Joseba Etxeberria. Fue titular en el amistoso ante el Lorca Deportiva, en el Artés Carrasco. Es el último miembro de una saga iniciada por un mito del murcianismo: Daniel Toribio 'Toro' Aquino.

La presencia de Álvaro en Lorca es el fruto del trabajo de muchas personas y durante mucho tiempo. Llegó a la cantera cuando era benjamín de primer año en el Plus Ultra. En ese momento, en el club grana estaba Pedro Asensio, director de la cantera murcianista. Varios años después regresó a la entidad y el jugador había ido avanzando en su formación hasta tal punto que en 2023 firmó su primer contrato con el Real Murcia siendo futbolista del Cadete A y estando ya en dinámica del juvenil de Liga Nacional. Era un contrato formativo que pasó a ser profesional cuando cumplió los 16 años. Toribio Aquino, su padre, puso todas las facilidades según destacan desde el club. No hubo intención de especular, sino la ilusión de ver al chaval en el primer equipo más adelante.

De momento, el futuro es esperanzador. Este 2025 está suponiendo todo un impulso para el murciano. Formó parte del equipo de División de Honor que jugó la Copa del Rey por primera vez en 21 años y debutó con el Imperial, siendo juvenil de primer año. Lo hizo ante el Caravaca entrando en la recta final del partido. Y podría haber jugado más encuentros, pero no pudo por la incompatibilidad académica con los entrenamientos del filial. Entonces tampoco se quiso caer en la precipitación a la hora de cambiar la escolaridad. Pero este año los juveniles sí entrenarán por las mañanas. Álvaro tiene vía libre.

Una «bestia» física

Los que mejor le conocen destacan de él que es un chico muy discreto y humilde. Apenas publica cosas en las redes sociales, por ejemplo. Eso sí, en el terreno de juego se transforma. Le definen como un líder y subrayan su nivel físico. «Es una bestia como el padre», señalan. En los test físicos del filial era el jugador más rápido. Y cómo no, tiene el golpeo con la pierna zurda tan propio de la saga. Por supuesto, aún necesita madurar más. Eso sí, cuenta con un entorno que juega a favor. En casa cuenta con la valiosa experiencia de distintas trayectorias, tanto la de su padre como la de sus hermanos Dani y Matías, que también pasó por el fútbol formativo murcianista.

La trayectoria Primer contrato En 2023, aún como jugador cadete, Álvaro Aquino firmó su primer contrato con el Real Murcia.

Copa juvenil Ya en 2025, formó parte del División de Honor que regresó a una Copa del Rey 21 años después.

Varios debuts Este mismo año se estrenó con 16 años en el Imperial y el pasado miércoles debutó con el primer equipo en un amistoso en Lorca.

Él no ha salido delantero, pero no le falta vocación atacante. Relacionado al aspecto físico, se trata de un lateral izquierdo ofensivo. Tiene recorrido y mucha capacidad para repetir esfuerzos. Y con esa facilidad para pegarle con la zurda. En el club tienen claro que tiene todas las condiciones para llegar más pronto que tarde al primer equipo. De momento, Joseba Etxeberria ya le ha hecho debutar. Es un técnico al que no parece temblarle el pulso para confiar en los jóvenes.

«Por un lado, queremos una plantilla corta, no más de 21 jugadores y máximo 22, para que todo el mundo esté enchufado. Y por otro, siempre está abierta la ventana abierta del filial. Yo no voy a mirar ni el DNI ni la trayectoria, voy a mirar el rendimiento de cada jugador. Si un chico del filial o con ficha sub-23 nos va a rendir, va a jugar», reiteró el técnico en Lorca. De momento, Álvaro ya ha asomado por la puerta del primer equipo. Otro 'torito' aparece en el Real Murcia cuando la pretemporada tan solo acaba de empezar.

Amistoso en Alicante

El conjunto grana visitará esta noche el Rico Pérez para enfrentarse al Hércules (20.30 horas), dos equipos que podrían jugarse el ascenso en unos meses. Otra cita dentro de la preparación será el Trofeo Enrique Roca. El club hizo oficial el que servirá como partido de presentación. El viernes 15 de agosto se enfrentará al Neom SC saudí, que esta tarde se enfrentará al FC Cartagena. El encuentro contra el Murcia se disputará a las 20.30 y media hora antes será la presentación del equipo. Los abonados podrán acceder al partido de manera gratuita. La entrada para el público general costará 10 euros.