La tertulia 'A dos bandas' vuelve tras el parón veraniego para analizar el inicio de temporada de Real Murcia y FC Cartagena, los dos clubes protagonistas de este debate semanal, que este año compartirán grupo y categoría. El conjunto grana repite este año el objetivo del ascenso, aunque le está costando arrancar. Los contertulios buscan las causas de este inicio de curso marcado por la falta de solidez, las lesiones y algunas carencias en el equipo.

Por su parte, el Cartagena está ilusionando a una afición necesitada de motivación tras un descenso muy duro. Javi Rey, un entrenador que ha caído de pie en la ciudad portuaria, está haciendo funcionar a un plantilla por ahora muy compensada. En 'A dos bandas' se valora su confección después de un último curso en Segunda donde falló en todos los sentidos.