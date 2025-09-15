La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background
Logo de 'A dos bandas'.

Tertulia 'A dos bandas'

Qué le falta al Murcia en este inicio de temporada y quién ha hecho la plantilla del Cartagena

La tertulia 'A dos bandas' regresa tras el verano y empieza el curso analizando el inicio de temporada de los dos clubes

Otros episodios
La improbable continuidad de Fran Fernández en el Murcia y la resistencia de Belmonte en Cartagena

La improbable continuidad de Fran Fernández en el Murcia y la resistencia de Belmonte en Cartagena

Cuánto refuerza al Murcia el empate con el Nàstic y la continuidad de Belmonte en Cartagena

Cuánto refuerza al Murcia el empate con el Nàstic y la continuidad de Belmonte en Cartagena

Motivos para creer o no en el ascenso del Murcia y la opción para el Cartagena de Isidoro García

Motivos para creer o no en el ascenso del Murcia y la opción para el Cartagena de Isidoro García

Las quejas de Fran Fernández en el Murcia y quién llevará el proyecto del Cartagena la próxima temporada

Las quejas de Fran Fernández en el Murcia y quién llevará el proyecto del Cartagena la próxima temporada

Qué le ha faltado al Murcia para el primer puesto y por qué el Cartagena puede sufrir en Primera RFEF

Qué le ha faltado al Murcia para el primer puesto y por qué el Cartagena puede sufrir en Primera RFEF

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta, Francisco J. Moya y José Otón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:05

La tertulia 'A dos bandas' vuelve tras el parón veraniego para analizar el inicio de temporada de Real Murcia y FC Cartagena, los dos clubes protagonistas de este debate semanal, que este año compartirán grupo y categoría. El conjunto grana repite este año el objetivo del ascenso, aunque le está costando arrancar. Los contertulios buscan las causas de este inicio de curso marcado por la falta de solidez, las lesiones y algunas carencias en el equipo.

Por su parte, el Cartagena está ilusionando a una afición necesitada de motivación tras un descenso muy duro. Javi Rey, un entrenador que ha caído de pie en la ciudad portuaria, está haciendo funcionar a un plantilla por ahora muy compensada. En 'A dos bandas' se valora su confección después de un último curso en Segunda donde falló en todos los sentidos.

Disponible en:

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en A dos bandas

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Verdad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Qué le falta al Murcia en este inicio de temporada y quién ha hecho la plantilla del Cartagena

Qué le falta al Murcia en este inicio de temporada y quién ha hecho la plantilla del Cartagena

Las tertulia 'A dos bandas' finaliza la temporada con un balance de final de curso y del inicio del verano para los dos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza el primer duelo del 'playoff' grana y el camino que emprenderá el presidente albinegro tras el descenso

Las tertulia 'A dos bandas' analiza la eliminatoria contra el Nàstic y la última vía para que la gestión del Efesé cambie de manos

La tertulia 'A dos bandas' analiza las dudas granas a dos semanas del 'playoff' y la inmovilidad en los despachos albinegros

La tertulia 'A dos bandas' analiza el bajo nivel del equipo de Fran Fernández a las puertas del 'playoff' y el último capítulo de la crisis del Efesé, con unos retrasos en las nóminas inusuales en La Liga

La tertulia 'A dos bandas' analiza la fría victoria grana en Alicante y los problemas económicos del Efesé

La tertulia 'A dos bandas' aborda el triunfo gris del club grana que sigue soñando con un ascenso directo difícil y la asistencia del presidente albinegro a la final de Copa del Rey

La tertulia 'A dos bandas' analiza la dura tarde en Alcorcón y la polémica sobre el divorcio entre la grada y la directiva de Belmonte

La tertulia 'A dos bandas' analiza el futuro del Efesé tras confirmar su descenso a Primera Federación y debate sobre si el equipo grana podrá convertir el ambiente del sábado en una tónica

La tertulia 'A dos bandas' debate sobre la remontada grana antes de recibir al Ceuta y la creciente presión institucional sobre Paco Belmonte

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Verdad