La estrategia de Javi Rey se basa en tener a todos los efectivos del Cartagena enchufados

Las primeras tres jornadas han dejado claro que el plan de Javi Rey se basa en tener a la plantilla activa. Preparada para el ... momento en el que tengan que salir al campo. La temporada es muy larga y el futuro, impredecible. Cuando lleguen los momentos cruciales, aquellos que se jugarán en los meses de primavera, no sabes con qué efectivos puedes contar para jugarte el todo por el todo. Las lesiones y las sanciones son dos factores incontrolables que obligan a cambiar de planes en el último instante. Por todo ello, el técnico del Cartagena ya ha enseñado sus cartas y ha demostrado que no se casa con nadie. Su idea principal pasa por tener a todos sus futbolistas enchufados y preparados para cuando les llegue el momento. Rey quiere minutos de calidad más que de cantidad.

En tres jornadas todavía no ha repetido once, haciendo tres cambios en el partido contra el Atlético Madrileño con respecto al equipo que salió de inicio en El Maulí. En Sabadell, volvió a retocar el esquema inicial e hizo cuatro modificaciones de nuevo. Eso sí, tiene una columna vertebral inamovible. Lucho García, Imanol Baz, Rubén Serrano, Fidalgo, Larrea, Luismi y Kevin han sido de la partida en todos los partidos. Alguno de ellos por falta de recambios, como es el caso de los centrales, que en estos momentos son los únicos sanos. En la medular tampoco es que vayan muy sobrados. Chuca está en la fase final de su recuperación, De Blasis no está para tantos minutos y solo Alcañiz puede dar alternativa.

En contraposición se encuentran los laterales, el extremo y el nueve. Cuatro puestos que siguen buscando el candidato ideal. En estas posiciones, Javi Rey sí tiene a todos los efectivos sanos y dispuestos a pelear por ser el elegido el fin de semana.

Los centrales y el medio del campo forman parte del círculo de confianza del entrenador y siempre han salido de titulares

Los precedentes a Javi Rey le dan igual. Ya ha demostrado que pondrá sobre el tapete a los once soldados que, según él, están más adecuados para ganar la batalla. De los jugadores de la primera plantilla que ha convocado este año, solo Carrascal y Ander Martín no han debutado todavía. Ambos con justificación. El central cayó lesionado y el vasco no llegó hasta la segunda fecha y, seguramente, el diluvio en la Nova Creu Alta le privó de estrenarse con la elástica albinegra y tendrá que esperar una semana más.

Las rotaciones

A excepción de los porteros, De Blasis y Alcañiz, todos los futbolistas que han tenido minutos han salido de titular en alguno de los tres onces. Para las parejas Perejón-Jurado y Ortuño-Chiki ha sido una de cal y otra de arena. Se han ido alternativamente en cada uno de los partido. El ex del Recre y el ex del Racing de Ferrol formaron parte del equipo debutante en Primera Federación y fueron titulares contra el Sabadell. Mientras que, en la jornada 2, Ortuño y Perejón fueron los dueños de la delantera y del lateral diestro, respectivamente.

En el puesto de nueve se puede entender más. Chiki desperdició un caramelo en Antequera, que pudo suponer la victoria, y Ortuño no estuvo fino en el Cartagonova. Una posición en la que la única alternativa real que queda es Kevin, pero que Javi Rey ya ha dejado claro que quiere al gallego en la banda.

Calderón, Nacho Sánchez, Diego Gómez y Ander Martín luchan por quedarse con el hueco que queda en la banda

El lateral derecho sí que son dos bandazos que, a priori, no tienen fundamento de un mal rendimiento por parte alguno. Marc Jurado fue uno de los mejores contra el Antequera y, parecía, que con esa actuación le había valido para sentar a Perejón. Nada más lejos de la realidad. El sevillano no solo fue titular en la siguiente jornada, dejando sin minutos al catalán, sino que también completó otra buena actuación. En la última alineación volvió Marc al once.

Una de las sorpresas de la alineación contra el Sabadell fue el 'banquillazo' de Nacho Martínez. El lateral izquierdo parecía estar en la terna de esos futbolistas que solo pierden su sitio si es por fuerza mayor. Ya ha demostrado su valía, que le ha llevado a jugar tantos partidos como profesional. A las tareas defensivas hay que sumarle la calidad que tiene a balón parado siendo una de las amenazas de este plantel. Pero ha quedado claro que el puesto no es suyo. Javi Rey no ha temido en sentarlo y darle la oportunidad a Nil Jiménez, que dejó una grata imagen en lo que se pudo jugar en Sabadell.

Pero si hay un puesto en el que más baila su poseedor es el del extremo. Nacho Sánchez, Carlos Calderón y Diego Gómez ya han opositado al puesto. Sus actuaciones fueron correctas y Rey sigue buscando al futbolista que le cumpla en más facetas. Una posición cargada de sorpresas y quién sabe si contra el Hércules es Ander Martín la carta elegida.

En ese partido podrían también tener minutos Chuca y Fran Vélez, cuyo regreso está cada vez más cerca de concretarse. Otras opciones de modificaciones serían si Alcañiz o De Blasis pueden dar descanso a Fidalgo o a Larrea, pero todo indica que eso es más complicado por el buen rendimiento que está dando la sala de máquinas del Efesé.

Los pilares

Pese a la cantidad de variaciones que ha mostrado Javi Rey en sus esquemas, mantiene su confianza en una columna vertebral. Lucho le ha confirmado con hechos que optar por él era la mejor opción. El colombiano agarró los tres puntos contra el Atlético Madrileño y los guardó en forma de parada para evitar que se escapasen.

El portero está bien cubierto por Rubén Serrano e Imanol Baz, que ante la falta de efectivos han demostrado su jerarquía en el centro de la zaga y han disputado todos los minutos hasta la fecha. Antes de la lesión, Carrascal no llegó a debutar y tuvo oportunidad de enseñar sus cualidades. El otro futbolista que ha estado sobre el césped todo el tiempo es Fidalgo. El gallego es el ancla de este equipo y Javi Rey confía en él como el pegamento para que la formación no se parta.

Su acompañante es Larrea. El madrileño se puso la '10' en la espalda y está demostrando que no ha perdido el toque. Es la brújula de este equipo y se entiende a la perfección la confianza que tiene Javi Rey en él. Larrea se ofrece, toca y vuelve a repetir. Todos los balones tienen que pasar por él.

Por último, los dos últimos fubolistas que han jugado de titular en los tres partidos son Kevin y Luismi. El cedido por el Dépor es un puñal por la banda mostrando su desequilibrio, mientras que el mediapunta es el futbolista más creativo y ya ha demostrado su contundencia desde los once metros, que no tiene ningún relevo.