javi Rey le da órdenes a Pablo Larrea en el Carabela de Plata contra el Eldense. Antonio GIl/ AGM

La estrategia de Javi Rey se basa en tener a todos los efectivos del Cartagena enchufados

El técnico gallego no ha repetido once todavía y, de las piezas disponibles, solo falta Ander Martín por debutar

Jesús Fernández

Cartagena

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:24

Las primeras tres jornadas han dejado claro que el plan de Javi Rey se basa en tener a la plantilla activa. Preparada para el ... momento en el que tengan que salir al campo. La temporada es muy larga y el futuro, impredecible. Cuando lleguen los momentos cruciales, aquellos que se jugarán en los meses de primavera, no sabes con qué efectivos puedes contar para jugarte el todo por el todo. Las lesiones y las sanciones son dos factores incontrolables que obligan a cambiar de planes en el último instante. Por todo ello, el técnico del Cartagena ya ha enseñado sus cartas y ha demostrado que no se casa con nadie. Su idea principal pasa por tener a todos sus futbolistas enchufados y preparados para cuando les llegue el momento. Rey quiere minutos de calidad más que de cantidad.

