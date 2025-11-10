La UA pone en marcha en Torrevieja una formación para atender a la población extranjera mayoritaria de la ciudad: rusa y ucraniana El curso teórico y práctica se dirige a la interpretación y traducción de estos idiomas

Con más de 16.000 ciudadanos censados procedentes de Rusia y Ucrania, son las dos nacionalidades extranjeras mayoritarias en la ciudad de Torrevieja. Para atender sus necesidades, principalmente para acceder a los servicios públicos, la Universidad de Alicante (UA) a través de su sede en Torrevieja ha puesto en marcha la primera microcredencial sobre traducción en interpretación orientada al ruso y el ucraniano, titulada 'Fundamentos para la práctica de la Interpretación en los Servicios Públicos'.

Esta formación está dirigida, según explican los responsables del curso, a personas con conocimientos avanzados de ruso y ucraniano que necesitan adquirir formación inicial en interpretación y traducción. También se dirige a personas que están ejerciendo como intérpretes en contextos intrasociales, pero que carecen de formación académica en este ámbito. Esta formación ofrece un formato teórico-práctico y tiene un marcado carácter profesionalizante para el ejercicio de la interpretación y traducción, principalmente en los servicios públicos.

Consta de 100 horas lectivas, convalidables por 10 ECTs (créditos optativos). La lengua vehicular será el español y se realizarán sesiones prácticas que incorporarán el ruso y el ucraniano como lenguas de trabajo. El estudiantado adquirirá conocimientos y desarrollará capacidades que le permitirán contar con un marco profesional de referencia y garantizar los derechos de la ciudadanía alófona en el acceso a los servicios públicos, así como una formación universitaria presencial.

Las clases tienen formato presencial y se desarrollan en el aula de formación del Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, los viernes por la tarde y sábados por la mañana. La formación finalizará el 27 de febrero de 2026, y cuenta con profesorado interdisciplinar, interuniversitario y profesional, de las universidades de Alicante, Granada, Jaume I de Castellón, La Laguna y Murcia, además de profesionales del sector empresarial y técnicos municipales.

La primera de esas clases tuvo lugar el pasado viernes. En la jornada inaugural estuvo presente la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, el director de la Sede de la UA en la ciudad, Jesús Segarra Saavedra, el director de la microcredencial, Juan Miguel Ortega Herráez, y los coordinaros de la formación, Elena Pérez Estevan y docentes del Departamento de Traducción e Interpretación de la UA, Silvia Sánchez Ferre.

En cuanto a la propia formación, se divide en siete módulos. En ellos, además de la parte teórica de actualización lingüística y fundamentos teóricos de la interpretación, también se atenderá a contenidos temáticos y técnicas de preparación de encargos. En este modulo se formará en aspectos generales de la prestación de servicios administrativos en el ámbito municipal, aspectos generales del sistema educativo y en la atención sociosanitaria. Sobre este último se abordarán de forma específica los recursos destinados a fomentar la igualdad de género y mitigar la violencia de género.

El último de los módulos se centra en la deontología profesional y gestión emocional. En este apartado se abordará los principios deontológicos de la interpretación y las estrategias para el autocuidado del intérprete, la gestión del estrés y del trauma vicario.

Contexto de la población

La provincia de Alicante se encuentra en la tercera posición nacional en porcentaje de población extranjera residente, y municipios como Torrevieja evidencian un marcado carácter multicultural y plurilingüístico. En la comarca de la Vega Baja la población extranjera alcanza el 36% y, la mitad de ella, el 49,5%, se concentra en Torrevieja y Orihuela. Concretamente, Torrevieja, con una población superior a los 110.000 habitantes, cuenta con un 49,74% de habitantes procedentes de 122 nacionalidades, con los colectivos ucraniano y ruso en las primeras posiciones.

Ante esta situación, explican los responsables de la microcredencial, «la formación de intérpretes profesionales es una óptima solución para reducir la brecha lingüística y cultural en el acceso de la ciudadanía alófona a los servicios, tanto públicos como privados».

