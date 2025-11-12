Orihuela fija un plan de renovación de parques infantiles con 600.000 euros de presupuesto La inversión se destinará a 27 espacios de juegos del casco urbano, la costa y pedanías

Inicio de las obras en el parque de la Glorieta en marzo.

LV / A. T. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:25

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado un proyecto de renovación, adecuación y reparación de 27 parques infantiles. Para ellos se destinará una inversión total de 589.121 euros para llevar a cabo esta adecuación que abarca espacios de juego, tanto en el casco urbano como en Orihuela Costa y en las pedanías. Ya en marzo, cuando se iban a poner en marcha las obras de adecuación del parque ubicado en la Glorieta Gabriel Miró y en el de Severo Ochoa, el edil de Infraestructuras, Víctor Valverde, adelantó que se estaba trabajando en un amplio plan y proyecto para reparar entre 25 y 30 parques. En ese momento, hace ocho meses, indicó que se estaban ultimando los detalles.

Este miércoles por la mañana, el propio Valverde, junto con el alcalde, Pepe Vegara, anunciaron en rueda de prensa ese proyecto integral de adecuación. El municipio cuenta con 170 áreas infantiles. La mayoría se ejecutaron entre 2007 y 2011. En este sentido, el edil reconoce que desde entonces no se había actuado en estos espacios. Esto había provocado que los elementos de juego, el caucho de seguridad y el mobiliario se degradaran progresivamente, según reconoció el concejal.

Ante esta situación, que la ciudadanía también venía denunciando, en marzo comenzaron las obras en el parque de la Glorieta y en Severo Ochoa, aunque con algunos meses de retraso. Para estos espacios de juegos infantiles, los dos más grandes del municipio, se destinaron 470.000 euros. Esto supone que dos parques han requerido el 80% del total de la inversión que se van a destinar a 27.

Valverde explicó que cuando llegaron al gobierno, los parques infantiles «presentaban un estado de deterioro evidente, fruto de más de una década sin inversiones». Un periodo en el que precisamente también gobernaba el PP, como ahora. A los tres meses de asumir la responsabilidad, según añadió el edil, «fuimos testigos de una manifestación de padres y madres que, con toda la razón, pedían soluciones. Hoy, un año después, estamos cumpliendo con ese compromiso», señaló el concejal.

A las dos grandes actuaciones culminadas hace unos meses se han unido a las obras en 14 parques infantiles, entre ellas la renovación del parque junto al Centro Social de La Matanza, el parque de San Bartolomé o el de la iglesia de El Mudamiento. El proyecto que ahora se ha presentado se llevará a cabo en las siguientes ubicaciones:

En el casco urbano se intervendrá en dos zonas muy concurridas, con una inversión de 16.415 euros:

-Parque Poeta Miguel Hernández.

-Parque de la Plaza Alfonso XIII.

En Orihuela Costa se destinarán 123.598 euros a nueve parques:

-Calle Nicolás Bussi.

-Calle Jade.

-Calle Isla Formentera.

-Lope de Vega / Teniente Morejón (Campoamor).

-Avenida de Las Palmeras.

-Paseo Marítimo (Playa Flamenca).

-Calle Conejo (Las Mimosas).

-Calle La Traviata.

-Calle Guadalquivir (Villamartín).

En las pedanías, donde se concentra el grueso del presupuesto, se actuará con 249.937euros en dieciséis áreas infantiles:

-Arneva (junto al consultorio).

-El Badén (frente a la iglesia).

-Camino Viejo de Callosa (junto a la ermita).

-La Campaneta (junto a la CV-91).

-Correntías (junto al río).

-Desamparados (Parque Ntra. Sra. de los Desamparados y Parque de Las Palmeras).

-La Matanza (Parque de Las Siete Casas).

-Media Legua (junto al Centro de Salud).

-Molins (Parque Canónigo Ortuño).

-El Mudamiento (Casas Baratas).

-La Murada (Parque de los Trovadores y Parque de La Cruz).

-Raiguero de Bonanza (zona deportiva).

-San Bartolomé (Parque Santos de Piedra).

-Virgen del Camino (Parque Zona Peri).

El presupuesto final hasta los 589.121 euros se completa con los costes de seguridad y salud, con 8.186 euros, certificaciones para garantizar el cumplimiento normativo de 7.929 euros. Por otro lado, Valverde adelantó que la Concejalía ya prepara nuevas actuaciones complementarias que se ejecutarán antes de que finalice 2025, principalmente en Orihuela Costa, donde se sustituirá el caucho de seguridad y se repararán los juegos en mal estado en zonas como Campoamor, Lago Sol, Villa Piedra, Villa Rosa y La Florida, además de renovar el pavimento del parque de El Mudamiento.

El edil también avanzó que el presupuesto municipal de 2026 volverá a incluir una partida específica para seguir renovando áreas infantiles, con el fin de alcanzar el objetivo del 50% de rehabilitación total antes del final del mandato. «Las zonas infantiles no se deterioran de un año para otro. El abandono acumulado durante más de una década no se soluciona en pocos meses, pero este equipo de gobierno ha asumido el reto y no va a ceder hasta recuperar la red de parques que merecen los niños de Orihuela», concluyó.

