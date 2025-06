Mañana reabre el parque infantil de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela tras varias semanas de retraso

Antonio Trives Lunes, 2 de junio 2025, 00:03 Comenta Compartir

Este martes se abre al público, según han confirmado desde el el área de Infraestructuras de Orihuela, el parque infantil en la Glorieta Gabriel Miró después de sumar varios meses de retraso. Con esta reapertura tras la renovación integral de este céntrico emplazamiento se une al del parque Severo Ochoa, que ya abrió sus puertas hace unas semanas. Para ambas instalaciones se han destinado 470.000 euros.

Fue a finales de noviembre de 2024 cuando el Ayuntamiento y la empresa firmaron el contrato de formalización de las obras. Primero se postergó el inicio para que no coincidera con el periodo vacacional de navidad y así no perjudicar. Después, para que ese perjuicio no se dilatara, la empresa y Ayuntamiento acordaron posponer el inicio de las renovación integral hasta que no estuviera todo el material disponible. Alegaron que se trataba de unos elementos muy concretos. Una vez que ya estaban en stock comenzaron las obras. Y estas a su vez se han dilatado, esgrimen, porque las lluvias impedían la instalación del suelo de caucho. Si no hay ningún imprevisto, mañana estará abierto al público.

